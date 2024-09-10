Korkunç 15 Temmuz iddiası Meclis'e taşındı: 'Tecavüze uğrayan 12 kadın hamile kaldı'

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Finlandiya Göçmenlik Bürosu’nun 14 Ağustos’ta yayınladığı raporda, 15 Temmuz sonrası gözaltılar sürecinde Türkiye’de tecavüze uğradığı öne sürülen ve bu tecavüzler sonucu hamile kaldığı iddia edilen 12 kadının olduğu bilgisine yer verilmesiyle ilgili TBMM’ye soru önergesi verdi.



Velev'in haberine göre Meral Danış Beştaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu bilgileri paylaştı:





Finlandiya Göçmenlik Bürosu’nun 2-6 Ekim 2023 tarihleri arasında Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirdiği inceleme gezisi sonucunda Haziran 2024 de hazırladığı “Türkiye- Fethullah Gülen Örgütü ile ilişkili kişiler” başlıklı rapor 14 Ağustos’ta kendi internet sayfalarında yayınlandı. Raporun birinci sayfasında “Finlandiya Göçmenlik Bürosu Ülke Bilgi Servisi tarafından hazırlanan rapor, menşe ülke bilgilerinin işlenmesine yönelik ortak AB kılavuz ilkeleri ve bilgi toplama misyonlarına yönelik kılavuz ilkeler doğrultusunda derlenmiştir. 75 sayfalık, belirli bir kronoloji ve teknikle hazırlanan raporda 15 Temmuz sonrası soruşturma ve kovuşturmaya maruz kalan kişi ve kurumlar için “Fethullah Gülen Örgütü üyesi ve destekçisi olduğu iddia edilen kişiler” tanımlaması kullanılmış.





Beştaş önergede, “Bu kişi ve kurumların maruz kaldığı soruşturma ve kovuşturmalara dayanak gösterilen iddialar, soruşturma ve kovuşturma istatistikleri, kamudan ihraçlar, yargılama süreçleri, soruşturma veya yargılama sonucunda takipsizlik/beraat kararı alanlardan görevlerine iade edilmeyenler, ankesörlü hatlardan aranma iddiasına dayalı yargılamalar, gözaltında ve cezaevi süreçlerinde yaşanan hak ihlalleri, hasta ve yaşlı tutuklular, cezaevlerindeki kadınlar, çocuklar ayrı ayrı başlıklarla incelenmiş raporda yer alan ’15 Temmuz sonrası gözaltına alınan 12 kadının gözaltında hamile kaldığına’ ilişkin iddianın dışında gözaltı ve cezaevi süreçlerinde yaşanan kötü muamele ve işkenceler de detaylı olarak incelenmiştir” ifadelerine yer verdi.





’12 KADININ HAMİLE KALDIĞI İDDİASI ARAŞTIRILDI MI?’

DEM Partili Meral Danış Beştaş’ın, konuya ilişkin Bakan Yılmaz Tunç’a yönelttiği sorular şöyle:





– Finlandiya Göçmenlik Bürosu’nun hazırlamış olduğu raporda yer alan ve kamuoyunda geniş yankı bulan kötü muamele ve işkence iddiaları hakkında bir açıklama yapılacak mıdır?





– Raporda yer alan; birçok kadına tecavüz edildiği, hatta tecavüz mağduru 12 kadının hamile kaldığı iddiaları Bakanlığınız tarafından soruşturulmuş mudur? Soruşturuldu ise suçun failleri tespit edilerek haklarında gerekli idari ve adli soruşturma süreçleri başlatılmış mıdır?





– Tecavüz sonucu hamile kalan kadınlardan gebelik boyunca infazı devam edenlere; yasal hakkı olan kürtaj hakkı verilmiş midir yahut tam tersi yönde çocuğu doğurmak istediği halde kürtaja zorlanan kadınlar var mıdır?





‘HAMİLE OLDUĞU İDDİA EDİLEN KADINLAR DOĞUM YAPTI MI’

– Fethullah Gülen Örgütü harekâtı ve destekçisi olduğu hükmedilerek infazı devam eden mahkumlar arasında; işkence, kötü muamele ve cinsel şiddet iddiası ile hukuki başvurularda bulunan mağdur sayısı kaçtır? Bu başvurular sonucunda açılan soruşturma sayısı nedir?





– Hamile olduğu iddia edilen kadınlar doğum yapmış mıdır? Yaptı ise bebeklerin akıbeti nedir?





– Raporda konu edildiği üzere 2020 – 2023 tarihleri arasında Ankara ve İstanbul illeri ceza infaz kurumlarında infaz süreci devam ederken gebelik durumu saptanan kaç kadın vardır?





– 2020-2024 yılları arasında yıllara göre; infazı devam ederken cinsel şiddet, taciz ve tecavüz iddiaları ile şikayet başvurusu yapan kadın mahkum sayısı nedir?





– 2020-2024 yılları arasında yıllara göre; infazı devam ederekken kötü muamele ve işkenceye uğradığı iddiaları ile başvuru yapan kadın mahkum sayısı kaçtır?





– 2020-2024 yılları arasında yıllara göre; infazı devam ederken çıplak aramaya maruz bırakıldığı iddiası ile yasal başvuru yapan kadın sayısı kaçtır?





‘TECAVÜZ NEDENİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILAN PERSONEL VAR MI’

– 2020-2024 yılları arasında işkence, kötü muamele, cinsel şiddet, taciz, tecavüz iddiaları ile haklarında soruşturma başlatılan cezaevi personeli sayısı kaçtır? Başlatılan yasal süreç sonrasında haklarında mahkûmiyet kararı verilen yahut idari yaptırım cezası uygulanan personel sayısı nedir?





– Kadın Ceza İnfaz Kurumlarını ne sıklıkla denetliyorsunuz? Denetleme sonucu elde edilen hak ihlali bulguları nelerdir?





– Kadın Ceza İnfaz Kurumlarında önergeyi cevaplayacağınız tarih itibarıyla halihazırda göreve devam eden erkek ve kadın personel sayısı kaçtır?





‘KÖTÜ MUAMELE VE İŞKENCE NEDENİYLE MAHKUM OLAN CEZAEVİ PERSONELİ SAYISI KAÇ?’

– Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan personellerin adli sicil kayıtları ve psikolojik durumlarının göreve devam etmeye uygun olup olmadığı belirli aralıklarla denetlenmekte midir? Denetlenmekte ise adli sicil kaydı yahut psikolojik durumunun göreve devam etmeye elverişsiz olması sebebiyle işine son verilen yahut hakkında uzaklaştırma ve benzeri idari yaptırım kararları uygulanan personel sayısı kaçtır?





– Kötü muamele ve işkence iddiası ile hakkında yürütülen hukuki süreç sonrası hüküm giyen cezaevi personeli sayısı kaçtır?





– Son yıllarda cezaevlerinde artarak devam eden hak ihlallerinin kadın mahpuslara sistematik olarak uygulanıyor olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kadınlar özelinde artan kötü muameleler bu hususta izlenen politikanın infaz kurumlarına yansıması mıdır? Değil ise; infaz kurumlarında büyük ölçüde kadınların hak ihlali mağduru olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?