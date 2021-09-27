Samanyolu Haber /Gündem / 'Korkunç akciğer tablolarıyla karşılaşıyoruz' /27 Eylül 2021 13:14

'Korkunç akciğer tablolarıyla karşılaşıyoruz'

Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan, 30’lu ve 40’lı yaşlar arasında çok ağır hastalar geldiğini belirterek, “Çok ciddi akciğer tutulumları ile karşılaşıyoruz. Bu kişilerle özellikle yoğun bakım ayağındayken konuştuğumuzda diyorlar ki ‘Keşke aşılansaydık’ çünkü hakikaten korkunç akciğer tabloları ile karşı karşıya kalıyoruz” dedi.

SHABER3.COM

Türkiye'de ağır hasta sayısının ciddi anlamda arttığını belirten Prof. Dr. Sema Turan, yoğun bakımda her yaş grubundan aşılanmamış kişilerin olduğuna dikkat çekti:

“Özellikle ölüm sayılarıyla da bunu görebiliyorsunuz. Bizim de yoğun bakımlarımız şu anda Kovid-19 vakaları ile dolmuş durumda. Yoğun bakımda özellikle her yaş grubundan aşılanmamış bireyler var. Ama 20’li yaşlarla ileri yaş grubu geniş bir çerçevede.

30’lu ve 40’lı yaşlar arasında da çok ağır hastalar geliyor. Çok ciddi akciğer tutulumları ile karşılaşıyoruz. Bu kişilerle özellikle yoğun bakım ayağındayken konuştuğumuzda diyorlar ki ‘Keşke aşılansaydık’ çünkü hakikaten korkunç akciğer tabloları ile karşı karşıya kalıyoruz. Şu anda yoğun bakımlarımızda her yaş grubundan hasta var ama özellikle 20 ile ileri yaş grubunda çok sayıda hastamız var”.

'Hatırlatma dozu önemli'

Prof. Dr. Turan, yoğun bakım servislerinde yüzde 90’ların üzerinde doluluk olduğunu vurgulayarak, “Burada yüzde 50-60 oranında aşısız grup var. Yaklaşık yüzde 30-35 oranında da çift doz koronavirüs aşısı olmuş ama 3’üncü dozunu bir şekilde ihmal etmiş ya da geciktirmiş kişilerle karşı karşıyayız. O yüzden hatırlatma dozunun önemine de tekrardan vurgu yapmak istiyorum çünkü iki dozunu olmuş kişiler aslında aşının olumlu etkilerini yaşamış kişilerdir ama iki doz Sinovac sonrası üçüncü aydan sonra hatırlatma dozlarını olmaları gerekiyor” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Korkunç akciğer tablolarıyla karşılaşıyoruz' Sonraki Haber >>

Erdoğan, yalan atma rekorunu egale etti

Erdoğan, yalan atma rekorunu egale etti

SPD Genel Merkezi'nde büyük coşku

SPD Genel Merkezi'nde büyük coşku

Türkiye’de zulme uğrayıp ölen çocuklar için 850 kilometre pedal bastılar

Türkiye’de zulme uğrayıp ölen çocuklar için 850 kilometre pedal bastılar

KHK’lılara haklarını iade edeceğiz, sözlerimin arkasındayım

KHK’lılara haklarını iade edeceğiz, sözlerimin arkasındayım

İşte Turkey Tribunal'in tarihi 'karar duruşması'

İşte Turkey Tribunal'in tarihi 'karar duruşması'

Rik Van De Walle: Bu Tribunal, Türkiye'nin iyiliği için

Rik Van De Walle: Bu Tribunal, Türkiye'nin iyiliği için

15 yaşındaki gencin feryadı gündem oldu

15 yaşındaki gencin feryadı gündem oldu

Barbaros Şansal: Erdoğan Rejimi, işkencelerle yıldırarak yol alıyor

Barbaros Şansal: Erdoğan Rejimi, işkencelerle yıldırarak yol alıyor

Luca Perilli: Türkiyede yargı bağımsızlığı tamamen çökmüştür

Luca Perilli: Türkiyede yargı bağımsızlığı tamamen çökmüştür

Cevheri Güven Türkiye Mahkemesi önünde basın özgürlüğü ihlalleri hakkında ifade verdi

Cevheri Güven Türkiye Mahkemesi önünde basın özgürlüğü ihlalleri hakkında ifade verdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:28:52