Bir dönem O Ses Türkiye yarışmasında jüri olarak görev yapan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz ekonominin kitabını yazdık" sözlerine yanıt verdi.





DEVA Partisi'nin videosunu paylaşan Özoğuz'un paylaşımı binlerce beğeni aldı.





NE OLMUŞTU?





AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Biz ekonominin kitabını yazdık" ifadelerini kullanmış, bu sözler gündem olmuştu. Bunun üzerine DEVA Partisi de dolar kurundaki sıçramayı anlatan bir video hazırladı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın izlettiği videoda, Erdoğan'ın dolar kuru yukarı gitmeye devam ettikçe yaptığı açıklamalar yer aldı.





"KORKUNÇ BİR MANZARA"





Videoda Erdoğan, 6 Mart 2015 tarihinde dolar 2,60 lirayken yaptığı açıklamada, "Dolara yatırım yapanlar yaya kalabilirler" derken, 30 Mart 2018'de dolar kuru 3.96 lirayken ise "Kur aşağı kur yukarı. Türkiye'nin ekonomisi ortadadır" sözlerine yer verildi.





Bu şekilde kur ve tarihler verilerek Erdoğan'ın açıklamalarının yer aldığı #Dolar10Lira hashtag'ı ile videoyu paylaşan Özoğuz, "Korkunç bir manzara" yorumunda bulundu.





İşte o paylaşım...







