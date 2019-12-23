Korkunç cinayete 5 idam çıktı

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan'da görülen davada 5 kişiye idam, diğer 3 kişiye ise 24 yıl hapis cezası verildi.





Riyad Ceza Mahkemesi tarafından açıklanan kararda idam cezasına çarptırılan kişilerin isimleri belirtilmedi. Mahkumların mağdurun ölümüne 'doğrudan katılmaktan' suçlu bulunduğu ifade edildi.

Hapis cezasına çarptırılanların ise 'suçu örtbas etme ve yasayı ihlal' etmeden suçlu bulundukları belirtildi.

Açıklamada ayrıca soruşturmaların hükümlülerle Kaşıkçı arasında 'önceden düşmanlık' olmadığını kanıtladığı iletildi.

Mahkeme kararına mahkumların temyiz hakkı bulunuyor.