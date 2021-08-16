Korkunç depremde ölü sayısı 700'ü geçti

Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.





Meksika, Haiti'ye acil insani yardım gönderme kararı aldı





Haiti depremi





ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntının yaşandığını bildirdi.Haiti Sivil Savunma Ajansı, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 724'e yükseldiğini, en az 2 bin 800 kişinin yaralandığını duyurdu.Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarında yıkıntıların arasından şimdiye kadar yüzlerce yaralı çıkartıldığını kayıp sayısının ise tam olarak bilinmediğini duyurdu. Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülke, uluslararası yardım çağrısında bulundu.USGS, 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurmuştu.Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de hissedilen depremin ardından halk panikle sokaklara döküldü.USGS, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından yapılan tsunami uyarısını bir süre sonra kaldırdı.Bölgeye arama kurtarma çalışmaları için ekiplerin yönlendirildiği belirtilmişti.Haiti Başbakanı Ariel Henry, yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin olduğunu ve geniş çapta hasar meydana geldiğini ifade etmişti.Henry, ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Haiti'de meydana gelen şiddetli deprem nedeniyle acil yardım gönderme kararı aldıklarını açıkladı.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Lopez Obrador, Haiti ile dayanışma içinde olduklarını belirterek, "Haiti'deki kardeşlerimizin çektiği acılardan dolayı üzgünüm. Sivil Koruma Ulusal Koordinasyonu ile Dış İlişkiler, Deniz Kuvvetleri ve Milli Savunma Sekreterliklerine derhal yardım hazırlanması talimatını verdim." ifadesini kullandı.Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Haiti'ye insani yardım göndermeye hazır olduklarını dile getirdi. Pinera, "Haiti bir kez daha zorluklarla karşı karşıya kaldı. Ülkedeki 7,2'lik deprem, nüfusa ve altyapıya büyük zarar verdi. Yetkililerle temas kurduk, şüphesiz acil yardıma ihtiyaç duyulduğu anda gönderilmeye hazır insani yardım sevkiyatı hazırlıyoruz." dedi.Ayrıca komşu ülke Dominik Cumhuriyeti ve Venezuela, ihtiyaç halinde Haiti'ye yardıma hazır olduklarını açıkladı.Dünyada son yüzyıl içinde en fazla ölüme yol açan depremlerden biri 12 Ocak 2010'da Haiti'de yaşandı.Ülkenin güneyinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde resmi rakamlara göre 316 bin kişi öldü, 300 bin kişi yaralandı.Büyük bir yıkıma neden olan depremde 1,3 milyon kişi evsiz kaldı