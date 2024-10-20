Korkunç gerçek: Bebeklerin ölüm sebebi tek tek açıklandı!

Türkiye’yi ayağa kaldıran ‘Yenidoğan Katliamı’nda her geçen dakika yeni bir bilgi ortaya çıkmaya devam ediyor. SGK’den haksız kazanç sağlamak uğruna bebeklerin göz göre göre ölümüne neden olan ‘Yenidoğan Çetesi’ kamuoyunun gündemine otururken, ortaya çıkan gerçekler kan doldurdu. Soruşturmada, hayatını kaybeden bebeklerim ölüm nedenleri ve isimleri de ortaya çıktı.







Gerçek Gündem'de yer alan haberlere göre bebekler ölürken, alem yapmaktan, para saymaktan ve maç keyfi yapmaktan geri durmayan çetenin üyeleri arasında, doktorlar, hemşireler ve 112 Acil çalışanları bulunurken, soruştuma kapsamında Özel Avcılar Hospital, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar ve Özel Silivri Kolan Hospital gibi hastanelerin ruhsatları iptal edildi.







Çete, birçok bebeğin ölümüne neden olurken, ölüm nedenleri arasında yanlış tedavi, pasif ötanazi gibi birçok yer aldı. Hayatını kaybeden bebeklerin ölüm nedenleri ve isimleri ise Sağlık Bakanlığı uzmanları tarafından şöyle sıralandı:







ÖLÜMÜNÜ BEKLEMİŞLER...

1 - Bebek Melek Süleymanoğlu: Beslenme Eksikliği ve Geç Müdahale

2 - Kerem Muhammet Tokluoğlu: Pasif Ötenazi İddiası... Müdahale etmeyip ölümünü beklediler

3 - Miray Sena Bahadıroğlu: Ani Akciğer Kanaması ve Yetersiz Ventilasyon

4 - Mustafa Sezer: Yetersiz besleme ve yetersiz takip

5 - Bebek Kadan: Hatalı Tanı ve Müdahale Eksikliği

6 - Ayaz Karaduman Vakası: Tedavi Gecikmesi ve Yetersiz Müdahale

7 - Michelle Nwando Opara Vakası: Tedavi Hataları ve Sevk Yanlışları



8 - Bebek Kaya Vakası: Yoğun Bakım Yetersizliği ve Müdahale Eksikliği

9 - Hayvanur Karakoç Vakası: Yetersiz Beslenme ve Malnutrisyon

10 - Öykü Helvacı Vakası: Yanlış Resusitasyon ve Tedavi Gecikmesi

11 - Mive Serdarova Vakası: Eksik Cerrahi Müdahale ve Yetersiz Beslenme

12 - Bebek Asilhan Dağlı: Beslenme yetersizliği ve eksik takip



