Samanyolu Haber /Dünya / Korkunç gerçek: Zengin Batılılar Bosna'da 'insan avlamak' için para ödemiş /31 Ağustos 2022 16:12

Korkunç gerçek: Zengin Batılılar Bosna'da 'insan avlamak' için para ödemiş

Slovenyalı yönetmen Miran Zupanic, bu sene gösterime girecek “Saraybosna Safarisi” adındaki yeni belgeselini Al Jazeera’da tanıttı. “Saraybosna Safarisi”, 1992- 1996 Sırp kuşatması sırasında cepheden Bosnalı sivillere ateş edip öldürmek için Sırplara para veren zengin Batılıları konu alıyor. Zupanic, filmin bugüne kadar çektiği en karanlık içerik olduğunu söylüyor.

Zengin Batılılar Bosna'da 'insan avlamak' için para ödemiş

Sloveyanlı yönetmen Miran Zupanic, daha önce çektiği Bosna içeriklerine ek olarak bu sene “Saraybosna Safarisi” adında yeni bir belgesel yayınlayacağını açıkladı.

Serbestiyet’te yer alan habere göre, belgesel, Bosnalı sivilleri avlamak için Sırp ordusuna para ödeyen zengn Batılılar hakkında. Belgesel için yapılan araştırmaya göre Bosna Kuşatması sırasında, Amerikalı, Rus, İtalyan ve Kanadalı zenginler Saraybosnalılara ateş edilen Sırp cephelerinden sivilleri vurmak için Sırp ordusuna para ödedi ve cepheden ateş etti.

Parayı ödeyen zenginler önce Belgrad’a uçtu, ardından özel bir araçla Sırp cephelerine getirildi ve rahat koşullarda konaklayıp sivillere ateş açmaları sağlandı. Ateş açma hakkı kazanan zenginlerin çocukları hedef almak için daha fazla para ödedikleri belirtiliyor. Bugüne kadar para ödeyip ateş açanlardan kimsenin kimliği doğrulanmadı.

Belgeselin fragmanında bu “Safari”ye tanık olan, Sırp cephelerinden açılan ateş sonucu öldürülen sivillerin yakınları yer aldı, yaşadıklarını anlattı.


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