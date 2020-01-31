Korkunç iddia: Açlıktan öldü!

Koronavirüs salgını hızla yayılırken, Çin'de karantinaya alınan şehirlerden trajik haberler geliyor.





Salgının başladığı Vuhan şehrinin yaklaşık 97 kilometre uzağında bulunan bir kasabada yaşayan ve daha önce beyin felci geçirdiği belirtilen Yan Çeng'in babası ve kardeşi karantinaya almak üzere hastaneye götürüldü.





EVDE YALNIZ KALDI, AÇLIKTAN ÖLDÜ





İkisinin de ateşi çıktığı için Koronavirüs taşıdığından şüpheleniliyordu. Babası ve kardeşi yaklaşık 30 kilometre uzakta bir tesiste karantinaya alınan Çeng evde tek başına kaldı.







17 yaşındaki beyin felçli genç 6 gün sonra yatağında ölü bulundu. Haberde Çeng'in babasının sosyal medya platformlarından oğlu için yardım istediği, ancak kasabadakilerin 17 yaşındaki genci 6 günde sadece iki defa beslediği belirtildi.





Bakıma muhtaç Çeng'in açlıktan ölmüş olabileceği tahmin ediliyor.





Devlete ait Pekin Günlük Gençlik gazetesinin aktardığına göre yerel yetkililer skandalla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.