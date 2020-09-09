Samanyolu Haber /Gündem / Korkunç iddia: Türkiye'de koronadan ölenlerin gerçek sayısı 23 bin! /09 Eylül 2020 18:24

Korkunç iddia: Türkiye'de koronadan ölenlerin gerçek sayısı 23 bin!

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, koronavirüs vaka ve ölüm sayıları hakkında ürkütücü bir iddiada bulundu. Sağlık Bakanlığı’nın rakamlarının gerçeklerle uzaktan yakından ilgisi olmadığını anlatan Adıgüzel, “Koronavirüsten Türkiye’de gerçek vefat sayısı 23 bindir. Türkiye’nin genelinde vaka sayısı ise 980 bindir.” dedi.

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Mustafa Adıgüzel, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkeyi kasıp kavurduğunu anlattı. Şu anda TBMM’de her 30 milletvekilinden birinin hasta olduğunu, hasta olup tedavi gören belediye başkanları ve siyasi parti liderleri bulunduğunu belirtti. Türkiye’de her apartmana Covid-19’un girdiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı vaka sayılarının gerçek tabloyu yansıtmadığını kaydeden Adıgüzel, bugün açıklanacağını savunduğu koronavirüs tablosunu basın mensupları ile paylaştı. Gerçek koronavirüs tablosunun bu olmadığını öne süren Adıgüzel, “Bu, Türkiye’nin dört bir tarafından meslektaşlarımızdan, Sağlık Emekçileri Sendikası’nın üyeleri, büyükşehir belediyeleri ve CHP’li belediyelerden aldığımız verilerle oluşturduğumuz bir tablodur.” diyerek, kendisinin hazırladığı yeni tabloyu gösterdi.

ÜLKEDEKİ 40 KİŞİDEN BİRİ KOVİTLİ
Adıgüzel, bugünkü hasta sayısının 105 bin test yapılacaksa 16 bin olduğunu belirterek, her yapılan bin testin 150’sinin pozitif geldiğini kaydetti. Koca’nın vaka sayılarında bir sıfırı attığını belirten Adıgüzel, “16 bin yeni vakamız vardır. Bu vefatlar da beş büyük ilimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya’nın salgının başından beri toplam vefat sayıları, belediyelerimizin kayıtlarında mevcuttur. Toplam vefat sayısı 8 bin 850’dir. Bu kentlerde 30 milyon insanımız yaşamaktadır. 30 milyon insanımızda 8 bin 850 ise bunu 82 milyon insanımızla oranladığımızda, Türkiye’de gerçek vefat sayısı 23 bindir. Türkiye’nin genelinde vaka sayısı ise 980 bindir. Bu da, Bakan’ın açıkladığı 285 bin rakamının yaklaşık dört katıdır. Türkiye’de her 40 kişiden birisi Covid ile tanışmış durumdadır.” diye konuştu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAK İSTİYORUM
Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime imkan vermesi durumunda yıl başına kadar her eve kovid gireceğini söyledi. Bir suç duyurusunda bulunmak istediğini ifade eden Adıgüzel, “Sağlık Bakanı’nı ve hükümetin başını ölüme sebebiyet vermekten, can kaybına sebebiyet vermekten suç duyurusunda bulunmak istiyorum.” diye konuştu. Hükümete yakın firmaların, başka sektörde çalışan fabrikalarını maske üreten fabrikalara çevirdiğini belirten Adıgüzel, yurttaş maske ararken, hükümete yakın çevrelerin yurt dışına maske gönderip, bunun rantını elde ettiğini vurguladı. Adıgüzel, çağrı merkezi çalışanlarının evlerinden çalışırken kamera ile takip edildiğini söyledi.
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