Samanyolu Haber /Dünya / Korkunç kazada çoğu öğrenci 27 kişi öldü, 39 yaralı /11 Mart 2021 10:53

Korkunç kazada çoğu öğrenci 27 kişi öldü, 39 yaralı

Endonezya'nın Java Adası'nda içinde okul öğrencilerinin bulunduğu bir otobüsün freni patladıktan sonra dar bir geçide çarpması sonucu çoğu çocuk 27 kişi hayatını kaybetti.

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Ulaştırma Bakanlığı, kazada çoğu öğrenci 39 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Hastane kaynakları, yaralılardan 13'ünün durumunun ciddiyetini koruduğunu dile getirdi.

Polis şefi Eko Prasetyo Robbyanto, kazanın virajlı bir yolda meydana geldiğini, otobüste İslami eğitim verilen bir orta okuldan öğretmen, öğrenci ve ebeveynlerin bulunduğunu ve bir programdan döndüklerini söyledi.

Ulusal arama kurtarma birimi görevlileri, şoförün kazadan önce aracın kontrolünü kaybetmiş olduğundan şüphelendiklerini belirtti.

Otobüsün, sarp ve virajlı yolda 20 metrelik dar bir geçide çarptığı kaydedildi.

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Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlatırken kazada ağır yaralananlar, olay öncesi otobüsün freninin patladığını aktardı.

Olayın duyulmasının ardından kazazede yakınları hastanelere akın etti.
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