Korkunç olay: Belediye başkanının başını kesip bir aracın tavanına bıraktılar

Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinin başkenti Chilpancingo şehrinin belediye başkanı Alejandro Arcos Catalan, bir aracın tavanında başı kesilmiş halde ölü bulundu.







Eyalet Başsavcılığı, Catalan'ın göreve başladıktan 6 gün sonra öldürüldüğünü açıkladı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre eyalet Başsavcılığı, Chilpancingo'da meydana gelen cinayetle ilgili olarak sorumlu olan kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlattığını bildirdi.





Olay, Chilpancingo Belediye Meclisi Genel Sekreteri Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez'in göreve geldikten üç gün sonra vurularak öldürülmesinden birkaç gün sonra gerçekleşti.





Catalan, göreve geldikten sonra temel taahhüdünün “belediyede barış ve güvenliği garanti altına almak” olduğunu ve bunu “Meksika Ordusu ile el ele” yapacağını söylemişti.





UYUŞTURUCU KARTELLERİNDEN EN ÇOK ETKİLENEN EYALETLERDEN BİRİ

Guerrero eyaletinde ve başkent Chilpancingo'da suç teşkil eden şiddet, organize suç grupları arasında uyuşturucu kaçakçılığı, gasp ve diğer suçların bölgesel kontrolüne yönelik sürekli anlaşmazlıklar nedeniyle son yıllarda artıyor.





Guerrero, Pasifik kıyısındaki stratejik konumu nedeniyle uyuşturucu kartellerinin şiddetinden en çok etkilenen Meksika eyaletlerinden biridir.







Hükümetin, 2006 yılında uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele için orduyu görevlendirmesinden bu yana Meksika'da 450 binden fazla kişi öldürüldü ve on binlerce kişi kayboldu.





Özellikle yerel düzeydeki siyasetçiler, yolsuzluk ve milyarlarca dolarlık uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı şiddet olaylarının kurbanı olmaktadır.