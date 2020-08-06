Samanyolu Haber /Dünya / Korkunç patlamanın sebebi ihmal! /06 Ağustos 2020 00:12

Korkunç patlamanın sebebi ihmal!

Uluslararası haber ajansı Reuters'a konuşan resmi kaynaklara göre Lübnan'ın başşehri Beyrut’ta dün meydana gelen ve en az 135 kişinin hayatına mâl olan korkunç patlamanın sebebi ihmal!

Beyrut'ta patlama anı kamerada!

Lübnan'ın başşehri Beyrut'ta korkunç patlamaya dair yapılan ilk inceleme sonuçlarına göre facia yıllardır süren ihmaller serisi yüzünden göz göre göre geldi.

Patlayıcı maddelerin depolanmasında yıllarca süren ihmalin 135'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği patlamaya sebep olabileceği ihtimalini ortaya çıkardı.

3 bin tona yakın amonyum nitratın havaya uçtuğu patlamanın akabinde Beyrut Limanı savaştan çıkmış gibi.

Reuters'a mülakat veren resmi bir kaynak, patlamanın sebebini "ihmal" diye nitelerken, patlamaya sebep olan amonyum nitratın güvenli bir şekilde depolanması konusunun gündeme geldiğini, ancak kaldırılması veya imha edilmesi için “hiçbir şey yapılmadığını” söyledi.

Faciada 4 bine yakın kişi yaralanırken, Beyrut'ta tam bir can pazarı yaşandı.

Habere göre dün Beyrut Limanı'nın 9 nolu deposunda çıkan yangın, amonyum nitratın depolandığı depo 12'ye yayıldı.

ALTI AY ÖNCE UYARMIŞLAR: BEYRUT'U HAVAYA UÇURABİLİR

Liman çalışanlarına yakın bir başka kaynak, patlamaya sebep olan amonyum nitratı altı ay önce inceleyen uzman bir ekibin, kaldırılmaması durumunda “tüm Beyrut'u havaya uçurabileceği” konusunda uyarıda bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Michel Avn patlamaya sebep olduğu tahmin edilen amonyum nitratın yeterli güvenlik önlemi alınmadan altı yıldır liman bölgesinde tutulduğunu açıklamıştı. 

Açılan soruşturmaya bakan mahkeme limanda çalışan memurlar hakkında tedbiren ev hapsine hükmetmişti. 

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