Korkunç rakamlar: İki bin gazeteci Afganistan'dan kaçmak için batı ülkelerine başvurdu

Dünyanın en büyük gazeteci örgütlerinden olan IFJ, Afgan medya çalışanlarının Kabil Havaalanı'ndan güvenli geçişlerini sağlamak için Taliban'la irtibat kurulduğunu da aktardı.







Euronews'te yer alan habere göre Afgan gazetecilerin tahliye işlemleriyle ilgilenen IFJ Genel Sekreter Yardımcısı Jeremy Dear, Brüksel'de yaptığı açıklamada, Afgan medya mensuplarının başvurularını IFJ ve bağlantılı gazetecilik örgütleri aracılığıyla aldıklarını dile getirdi.





Dear, "IFJ, Afgan gazetecilerin tahliyesine yardımcı olmak ve vize almak için İspanya, Fransa, Almanya, Kuzey Makedonya, Meksika, İtalya, Birleşik Krallık, ABD ve Kanada dahil olmak üzere farklı Batılı ülkeler ile iletişime geçti." dedi.





Ancak hiçbir ülkenin 10 ya da 15'ten fazla gazeteciyi kabul etmediğinin altını çize Dear, günlük alınan başvurularla birlikte bu sayının sürekli arttığı bilgisini paylaştı.





Ayrıca Dear, Taliban'ın yabancı ülke vizesine haiz gazetecilerin Kabil'den ayrılmasına izin vermediğini de aktardı. IFJ'nin bu aşamada çaresiz kaldığını dile getirdi.





Kuruluşun durumu sahada gözlemlediğini söyleyen Dear, Afgan medya topluluğu arasında panik ve çaresizliğin hakim olduğunu ifade etti.





"Afganistan'daki durumdan endişeliyiz ve Taliban'ın bizimle işbirliği yapmasını umuyoruz." diyen Jeremy Dear, "Uçuş operasyonlarının askıya alınması halinde Afgan meslektaşlarımıza yardım edememekten de endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.





Afgan gazetecileri barındırmak için farklı ülkelerden olumlu yanıtlar alan IFJ, ulaşım, geçim ve konaklama masraflarını üstlenmeye hazır olduğunu duyurdu.





Binlerce kişi kaçmaya çalışıyor





Taliban'ın başkent Kabil başta olmak üzere Afganistan'ın büyük kısmını ele geçirmesinin ardından gazeteciler, kadın hakları savunucuları, insan hakları aktivistleri, müzisyenler ve ressamlar başta olmak üzere farklı alanlarda çalışan birçok Afgan yurt dışına kaçmaya çalışıyor.





Ancak ABD öncülüğündeki NATO ülkelerinin Afganistan'dan tahliyeleri sona yaklaşırken ülke içinde kalan binlerce kişi hala ülkeden ayrılabilmiş değil.





Sosyal medyada yazılan iletilerde, çok sayıda gazeteci yurt dışına çıkamadığını ve örgüt militanlarının kendilerini aradığını belirten paylaşımlar yapılıyor.





Birçok gazeteci, evlerinde kalmayıp gizlendiklerini aksi takdirde can tehlikelerinin bulunduğunu aktarıyor.





Öte yandan kadın gazeteciler, Taliban'ın kendilerine çalışamayacaklarını söyleyip evlerine gönderdiğini belirtiyor.