Samanyolu Haber /Gündem / Korkunç senaryo: İstanbul kaybedilir /11 Aralık 2019 10:18

Korkunç senaryo: İstanbul kaybedilir

Doğa Bilimci Prof. Doğan Kantarcı'dan Kanal İstanbul uyarısı: İstanbul susuz kalır, İstanbul Havalimanı'nı su basar. Türkiye'nin İstanbul ile Trakya'yı kaybetmesine sebep olabilir

SHABER3.COM

Yoğun tartışma ve uyarılara rağmen iktidarın ısrarını sürdüğü ve bugün Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmesi beklenen Kanal İstanbul Projesi için Doğa Bilimci Prof. Doğan Kantarcı'dan çok kritik uyarılar geldi. Kantarcı, tehlikeli proje olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul'un etkilerini ele aldığı bir rapor yazdı.

Kanalda yaşanacak olası bir gemi kazası ya da deprem halinde İstanbul Havalimanı dahil birçok alanı suların basacağını, İstanbul'un içme sularının ve yer altı sularının tuzlanacağını, verimli toprakların çorağa dönüşeceğini ve binlerce insanın öleceğini söyledi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, para ile gemi geçirme uğruna kanal yapmanın anlamsız olduğuna işaret eden Prof. Kantarcı, riskleri şöyle anlattı:

“Kanal İstanbul arazi rantı açısından ele alındığında, İstanbul 3. Havalimanı ile kanal arasında kalan Dursunköy-Arnavutköy arazisinin de imara açılması göz önüne alındığında konu açıklık kazanmaktadır. Kanal manzaralı yerleşim (uydu kent) reklamı ile bu arazinin ve diğer yerlerin yabancılara satılması ve gelir sağlanması umulmaktadır. Bu kadar çok yabancının İstanbul'a ve çevresine yerleştirilmesi ‘Çok uluslu bir ada' oluşumunu sağlayacaktır. Bu durum Türkiye'nin İstanbul ile Trakya'yı kaybetmesine de sebep olabilir. Kanal açılırsa İstanbul susuz kalır, İstanbul Havalimanı'nı su basar.”
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