Korkunç skandal: Erdoğan rejiminden IŞID militanlarına ‘yeşil pasaport’ hizmeti!

Ümit Öztürk’ün bizzat yaşadığı olaya göre Türkiye Cumhuriyeti’nin üst düzey devlet memurlarına verdiği yeşil pasaport, Suriye’de eğitilen ve farklı ülkelerde savaşan aralarında IŞİD’cilerin de olduğu terörist gruplara veriliyor.







HAVALİMANINDA 45 DAKİKA SORGULANDIM









Yenilediği yeşil pasaportu nedeniyle Almanya Havalimanı’nda Amerikan ve Alman istihbarat ekipleri tarafından sorgulandığını anlatan Öztürk, “Bana, aynı yeşil pasaportların Suriye’de eğitilen Özbek, Türkmen asıllı ne idüğü belirsiz insanlarda da çıktığını söylediler. Anlattıklarına göre pasaportlar gerçek ve bütün günvenlik testleinden geçiyor. İçişleri Bakanlığı, bu pasaportları nasıl ve hangi gerekçelerle İŞID’cilere vs. verdiğini açıklamalı.” diyor.





Ümit Öztürk, Brezilya Sao Paulo Havalimanı’ndan çektiği videoda skandalı şöyle anlatıyor:





Ben Ümit Öztürk, emekli albayım. 2012 yılından bu yana ABD’de yaşıyorum. HAvacılık işleriyle uğraşıyorum. Bu benim Yeşil Pasaportum. 2002 yılından beri kullanıyordum. Devlet memuruydum, devletim verdi.





Yeşil pasaportumun süresi bitti. En yakın konsolosluğa gittim, müraacat ettim. Aralık ayının son günleriydi. ‘Ümit bey siz pilotluk yapıyorsunuz, Yeşil pasaportun gelmesi üç ay sürüyor, Ankaradan geliyor. Size geçici olarak kullanmanız için bordo pasaport verelim’ dediler. Peki dedim, hemen verdiler.





3 ay sonra da yeşil pasaportum geldi. Mart ayıydı. Mayıs ayında da ben havacılık fuarlarına katılıyorum. Bugün de bir fuar için geldim buraya. Fuarımız bitti.





Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında İsviçre’deki havacılık fuarına katılmak için çıktım. Önce Almanya, oradanda İsviçre yapacağım. Almanya’ya indim. Bu yeşil pasaportu ilk kez kullanacağım. Çıktım. Beni havaalanı güvenlik yetkilileri dudurdular ve özel bir odaya aldılar.





Bir süre sonra Alman ve Amerikan istihbaratı doluştular odaya. Beni sorguya aldılar. Bu olay 45 dakika kadar sürdü. Sonra ‘Ümit bey gidebilirsiniz, sizinle ilgili doğrulamaları yaptık’ dediler. Ben biraz orada oturdum, çay kahve içtim.





Orada bir bayan başkomiser vardı. Gittim ve ona, ‘Bakın ben 26 sene devletime hizmet ettim. Benimle ilgili bir husus varsa lütfen söyleyin’ dedim. Benim iyi niyetimi anlayınca, ‘Ümit bey, bu yeşil pasaportlar Almanya’ya giren bazı kişiler üzerinden çıktı. Suriye’de eğitilmiş kişiler bunlar. Özbek ve Türkmen asıllı kişiler. Oradan gelen insanlar üzerinden çıktı. Bunlar Türk vatandaşı değildi. Sizin pasaportunuzun üzerinde de hiç mühür olmadığı için sizi de bu kategoriye aldık ve o şekilde değerlendirdik.” dedi.





Hatta bir olay anlattı, olay şu şekilde oluyor: Bu Yezidi kızları vardı, Suriye’den kaçanlar. Bir tane Suriyeli kız Berlin’de bir restoranda adamı görüyor, tanıyor. Adam bu kızın tecavüzcüsü. Hemen polisi arıyor, polis hemen baskın yapıyor. Olay bu şekilde patlıyor. Büyük bir ekip yakalanıyor. Nerede eğitim aldıkları, nerede savaştıkları vs. soruluyor.





Şimdi bu pasaportu İçişleri Bakanlığı çıkarıyor. Devletin en yüksek memurların averlen pasaport. Ben oradaki bayan memura da sordum, ‘Üzerindeki tüm güvenlik önlemlerini kontrol ettiniz mi’ dedim. Bana, ‘Ümit bey pasaportla ilgili hiç bir sıkıntı yok. Onlara verilen pasaportlar da bütün güvenlik testlerini geçiyor.” dedi. En çok da Gürcistan’a giriş yapmışlar.





İçişleri Bakanlığı’nın buna cevap vermesi lazım. Bu pasaport nasıl ne idüğü belirsiz, İŞID’cilere vs. veriliyor?