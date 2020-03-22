Korkunç şüphe... Çin'de iki ayda 14 milyon telefon hattı aboneliği kapandı

Hong Kong’da yayınlanan bir TV programında açıklanan bilgilerde Çin’in telefon hattı şirketlerinin abonelik verileri izleyiciler ile paylaşıldı. Buna göre “China Mobile” adlı telefon hattı şirketinin verilerinde 8 milyon 116 bin aboneliği 2 ay içerisinde ortadan kalktığı görülüyor. “China Telecom” adlı şirketin ise 5 milyon 170 bin veri kaybettiği görülüyor.







Son olarak ise “China Unicom” adlı şirketin 1 milyon 186 bin abonesini yine 2 ay içerisinde yitirdiği verilerde belirtiliyor. Bu verilere göre toplamda 14 milyonu aşkın telefon aboneliğin olağan dışı bir şekilde abonelikten düştüğü gözlemleniyor.



