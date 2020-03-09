Korkunç tablo: 1.2 milyon kişiye fişleme sorgusu, 9 milyon üst araması

15 Temmuz darbe girişimi sonrası devreye konan ‘güvenlik soruşturması’ ve ‘arşiv taraması’ uygulaması milyonlarca insanın hayatını etkilemeye devam ediyor. Özellikle devlette çalışmak isteyenler için bir kâbusa dönüşen güvenlik soruşturmaları Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği düzenleme, daha sonra AKP’nin uygulamaya koyduğu farklı yöntemlerle hâlâ kullanılmaya devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü 2019 Yılı Faaliyet Raporu’na göre geçen yıl 1 milyon 171 bin 188 kişi hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapıldı ve ilgili kurumlara gönderildi.





2018 yılında kurulan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü tarafından 8 milyon 944 bin 100 kişinin üst araması ve kontrolü gerçekleştirildi. Aramalarda toplantı alanlarına sokulmasına izin verilmeyen 102 adet ruhsatlı silah, 435 adet fişek, 10 bin 207 adet kesici-delici materyale el konuldu.





EYLEMLERDE 4 BİN 116 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI





Rapora göre 2015 yılında ülke genelindeki eylemlere ve etkinliklere müdahale oranı yüzde 3,2’ken, oranı 2019 yılında yüzde 0,7’e düştü. 2019 yılında 51 bin 525 eylem ve etkinlikten 846’sı kanuna aykırı bulundu ve 339’una müdahale edildi; 390 eylem ve etkinlikte 4 bin 116 kişi hakkında idari işlem yapıldı.





İNTERNETTE 16 BİN 67 ÇOCUK İSTİSMARI VAKASI YAŞANDI





2019 yılında 10 bin 260 bilişim suçundan 541 şüpheli, 21 bin 978 ödeme sistemleri suçundan 3 bin 590 şüpheli, bin 546 yasadışı bahis suçundan bin 926 şüpheli yakalandı. İnternette çocuklara yönelik 16 bin 67 istismar vakası yaşandı ve 6 bin 388 şüpheli hakkında işlem yapıldı.





MALİ SUÇLARDA OPERASYON SAYISI AZALDI





Mali suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyon sayısı yüzde 7 oranında azalırken, yakalanan şüpheli sayısı yüzde 17 oranında arttı. 2018 yılında 7 bin 446 olan operasyon sayısı 2019’da 6 bin 950’ye düşerken, yakalanan şüpheli sayısı 19 bin 749’dan 22 bin 422’ye çıktı





ORGANİZE SUÇLARDA YÜZDE 35 ARTIŞ





2019 yılında kapkaç, oto hırsızlığı, otodan hırsızlık, kasten öldürme, işyerinden hırsızlık, evden hırsızlık, yankesicilik, gasp ve aile fertlerine kötü muamele olaylarının toplamında yüzde 19 oranında azalış meydana geldi. 2018 yılında 202 bin 897 olan sayı, 2019’da 164 bin 740’a düştü.





Organize suçlar, silah-mühimmat kaçakçılığı ile mücadele operasyonu yüzde 35 oranında arttı ve 2018’de 417 olan operasyon sayısı 2019’da 563’e; 3 bin 835 olan yakalanan şüpheli sayısı da 3 bin 987’ye yükseldi.