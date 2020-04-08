Korkunç! Bir ayda Türkiye'de her yüz özel sektör çalışanından 27'si işsiz kaldı

Barem, 25-30 Mart tarihleri arasında Türkiye genelinde 1007 kişiyle telefonla görüşerek yaptığı araştırmada Covid-19 salgınının iş dünyası üzerindeki etkilerini inceledi.







Buna göre, katılımcıların yüzde 37’si salgın sırasında da aynı şekilde çalışmayı sürdürdüğünü, yüzde 13’ü ücretsiz izinde olduğunu, yüzde 12’si kısıtlı gün ve saatlerde çalıştığını ve yüzde 12’si ücretli izne çıkarıldığını belirtti.





İşten çıkarılan veya şirketini kapatanların oranı yüzde 9 olurken, evden çalışanların oranı ise yüzde 8.





Esnafın yüzde 34’ü aynı şekilde devam ediyor





Kendi işinde çalışanların yüzde 34’ü aynı şekilde çalışmaya devam ettiğini belirtirken, yüzde 25’i geçici olarak işine gitmediğini, yüzde 17’si ise firmasını kapattığını belirtti. Kısıtlı gün ve saatlerde çalışanların oranı yüzde 12 iken evden çalışanların oranıysa yüzde 8.





Özel sektörde çalışmaya devam etme oranı yüzde 38





Özel sektörde olup aynı şekilde çalışmayı sürdürenlerin oranı yüzde 38. Her 10 özel sektör çalışanından ikisi ücretsiz izne çıkarılırken, ücretli izne çıkarılanların oranı yüzde 13. Kısıtlı gün ve saatlerde çalışma oranı ise yüzde 11. Evden çalışanların oranı ile işten çıkarılanların oranı aynı, yüzde 7.





Kamuda evden çalışma yüzde 10





Kamu sektöründeyse iş düzeni aynı kalanların oranı yüzde 39. Kamuda ücretli izin yüzde 27 ile diğer sektörlerden daha yaygın bir uygulama. Kısıtlı gün ve saatlerde çalışanlar yüzde 15, evden çalışanlarsa yüzde 10 oranında. Ücretsiz izinli olduğunu söyleyenler ise yüzde 6.





En çok yarı zamanlı çalışanları etkiledi





Gruplar arasında iş düzeni en çok değişen kesim yarı zamanlı çalışanlar. İş durumu aynı kalanların oranı yüzde 28 iken, iş bekleyenlerin oranı yüzde 44.





Üretim, perakende ve hizmet sektörleri ayrı ayrı incelendiğinde, salgın öncesinde olduğu gibi çalışmaya devam edenlerin en yüksek oranda olduğu sektör yüzde 42 ile üretim sektörü. Bu oran hizmet sektöründe yüzde 36’ya, perakendede ise yüzde 22’ye düşüyor.





Yüzde 17 ile en çok perakende sektörü kısıtlı gün ve saatlerde çalışmaya dönmüşken, bu oran hizmet sektöründe yüzde 12, üretimde ise yüzde 10.





Evden çalışma oranı perakende sektöründe yüzde 13 iken, hizmette yüzde 9, üretimde ise yüzde 5’e düşüyor.