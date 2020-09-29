Korkunun böylesi... Erdoğan gelecek diye tüm AKP'li vekillerden test istendi

1 Ekim günü Mustafa Şentop'un sunuş konuşmasından sonra Tayyip Erdoğan açılış konuşmasını yapacak. Ardından TBMM Genel Kurulu, 6 Ekim Salı günü açılmak üzere yeniden kapanacak. AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, bu sebeple AKP'li milletvekillerine bir mesaj gönderdi. Mesajda, Erdoğan’ın Meclis açılışına katılacağı belirtilerek milletvekillerinden Covid-19 testi yaptırmaları ve en geç perşembe günü 12.00’ye kadar kendilerine bildirmeleri istendi.





Bostancı’nın vekillere gönderdiği mesaj şöyle:





Sayın Milletvekilimiz

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarıyla 1 Ekim 2020 perşembe günü açılacak TBMM Genel Kurulu'na katılacak milletvekillerimizin;

30 eylül 2020 çarşamba günü 08:00 - 14:00 saatleri arasında; TBMM hastanesinde veya bulundukları illerde Covıd-19 testi yaptırmaları; ve sonuçlarını en geç perşembe günü saat 12:00'den önce almış olmaları gerekmektedir.



Test sonuçlarına göre; milletvekillerimizin perşembe günkü 4.yasama yılı açılışına katılmalarını önemle rica ederim.



M. Naci Bostancı / Grup Başkanı