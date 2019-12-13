Korkunun ecele faydası yok, bir oyluk canları var

37 aydır Edirne Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, seçimin kesinlikle 2023'ten önce olacağını söyledi.





AKP'nin sebep olduğu ağır tahribatı bir kerede tamir etmenin mümkün olmadığını ve demokrasi blokunu kurarak yarına hazırlanılması gerektiğini ifade eden Demirtaş, "HDP de eminim ki, bu blokta güçlü bir şekilde yerini alacaktır." dedi.







DEMİRTAŞ: HDP İLE ARAMDA İHTİLAF YOK





Tarafsız Haber Ajansı'nın haberine göre HDP ile arasında en küçük bir ihtilaf olamadığını belirten Demirtaş, "Her konuda fikrimi, önerilerimi aktarıyorum. Genel merkezimiz, önemli konularda mutlaka benim de görüşümü alır." ifadelerini kullandı.





“Türkiye toplumu benim ve arkadaşlarımın, siyasi sebeplerle hapiste olduğumuzu biliyor. Zaten (Recep Tayyip) Erdoğan bunu öyle gizlemiyor." diyen Demirtaş, "Canlı yayınlarda yargıya açık açık talimatlar veriyor, yargı da buna tıpış tıpış uyuyor. Ancak halk bunun farkında. O yüzden asla bize olan güveninden vazgeçmiyor, sevgisi azalmıyor." dedi.





Demirtaş; AKP'nin kendi siyasi ikbali için muhalif herkesi hapse attırdığını, ancak bunun AKP'nin siyasi ikbalini adım adım bitirdiğini söyledi: "Gün gelecek, bizi hapse attırdığı için pişman olacak. O çok sevdiği koltuktan, makamdan, şatafattan hiçbir şey kalmadığında bunu daha iyi anlayacak."





"FAŞİZM İKTİDARDAYKEN KİMSEYE RAHAT YOKTUR"





Demirtaş, faşizm iktidardayken adalet beklemenin saflık olacağını belirterek, "O gün geldiğinde bugünün neredeyse Saray’ın hukuk komisyonu haline gelmiş olan savcı ve hâkimleri, verdikleri yasa dışı kararlar sebebiyle kesinlikle yargı önünde hesap verecekler. Tamamını belgeliyoruz, dosyalıyoruz." dedi.





Demirtaş şöyle devam etti: "Anayasa Mahkemesi üyelerinden savcılara; sulh ceza, ağır ceza ve asliye ceza hâkimlerinden istinaf mahkemelerinin üyelerine kadar hepsinin bizimle ilgili işledikleri suçların istisnasız tamamını belgeledik. Bugün iktidar tarafından korunuyor, hatta ödüllendiriliyorlar. Adil bir yargı önünde her birinden tek tek hesap soracağımızdan emin olsunlar. Şimdilik devran onlardan yana, fakat dönüyor. Ne demiştim? Krala yaslanmayın, düşersiniz.”





"DEMOKRASİ BLOKU KURARAK YARINA HAZIRLANMALIYIZ"





Demirtaş, seçimin 2023 yılından önce olacağını ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın parlamenter sisteme dönmek isterse buna şaşırmayacağını ifade etti.





Demirtaş, "AKP’nin sebep olduğu ağır tahribatları bir kerede tamir etmek mümkün değil, fakat demokrasiye geçiş süreci diye adlandırabileceğimiz bir dönemi kolektif bir geçiş hükümetiyle yapmak en akılcı olanıdır." diye konuştu.





"Bunun için de bugünden tezi yok demokrasi blokunu kurarak yarına hazırlanmak gerekir. HDP de eminim ki, bu blokta güçlü bir şekilde yerini alacaktır." diyen Demirtaş, "Kamplaşma sebebiyle paramparça olmuş bu toplumu bir arada tutabilmenin tek yolu budur. Bunu başaracağımıza olan inancım da tamdır." ifadelerini kullandı.





"AKP'DEN KURTULUŞUN MÜMKÜN OLDUĞUNU HERKESE ANLATIN"





Cezaevinde olmasının tamamen siyasi bir karar olduğunu kaydeden Demirtaş, bunun uzun sürmeyeceğini dile getirdi.





Demirtaş, kendisini hapse attıranların büyük haksızlıklarla biriktirdikleri ne varsa her şeylerini kaybedeceğini ifade ederek, "Bunu biz değil, kendileri istedi. Madem bunu seçtiler, o halde siyaseten tarihin çöplüğüne gitmeye katlanacaklar artık. Halkımız her daim umutlu, moralli ve cesur olsun." dedi.





"Bu pespaye takımına boyun eğip yenilecek değiliz. Zaten tarumar olmuş durumdalar." diyen Demirtaş, "Perişanlıkları fark edilmesin diye de ha bire kabadayılık taslıyor, bağırıp çağırıyorlar. Halk olarak yeter ki gece-gündüz demeden örgütlenin, toplumun tamamına ulaşıp onları bilgilendirin, AKP’den kurtuluşun mümkün ve yakın olduğunu herkese anlatın." şeklinde konuştu.





Demirtaş, "Sonrası, bir oyluk canları var, korkunun da ecele faydası yok. Yepyeni, pırıl pırıl bir gelecek kuracağız. Bundan herkes emin olsun." dedi.