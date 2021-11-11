Korkusuz yazarından Lütfü Türkkan hakkında acayip iddialar

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, "Meral Akşener, MHP’den ayrılış sürecinden itibaren birçok provokasyona uğramış bir lider. Kılı kırk yardığını çok iyi bilenlerdenim. Aklımda kalan çok önemli ayrıntılar var... Meral Akşener’in 2018 seçimleri ardından saraydaki 30 Ağustos resepsiyonuna gitmesi… Partisindeki tüm itirazlara rağmen, Akşener’in gitme kararını vermesine sebep olan isimlerden birinin de Lütfü Türkkan olması…" ifadelerini kullandı.



Takan, Akşener'in Meral Akşener'in 30 Ağustos resepsiyonuna katılımının perde arkasını defalarca Akşener'den dinlediğini ancak yazılmamak kaydıyla olduğu için ve ambargo Akşener tarafından kaldırılmadığı için ayrıntıları söylemeyeceğini yazdı.



Takan, Lütfü Türkkan'la ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:



Lütfü Türkkan’ın “saray ile özel ilişkileri”, İYİ Parti koridorlarında öteden beri konuşulur. Ve, Türkkan’ın gönlünün daha çok Cumhur İttifakı’ndan yana olduğu da İYİ Parti kulislerinde yerleşik kanaattir.



Cumhur İttifakı’ndan yapılan tüm zorlamalara rağmen Meral Akşener de duruşunu milim değiştirmediğine göre “ne olabilir“ diye soruyorum:



Lütfü Türkkan’ın ticaret hayatında yaşadığı sıkıntıları Ankara’da sağır sultan bile duydu.. O zaman saray tarafından, Türkkan’ın Ziraat Bankasına 36 milyon dolar borcunun olduğunu duyurulması bir tesadüf mü?. Sıkıntıları bilinen Türkkan, saray tarafından Meral Akşener’in Millet İttifakı’ndan ayrılmasına ikna edilmesi için sıkıştırılıyor muydu?. Kapana kısılan Türkkan’a bir ceza mı verildi, yoksa sıkıntılarından kurtarabilmesi için son bir şans mı tanındı?.