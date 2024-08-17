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Korkutan açıklama: 600 bin ev anında yıkılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 17 Ağustos depreminin 25. yıldönümünde, Türkiye'yi bekleyen deprem gerçeğine ilişkin konuştu. Kurum, İstanbul'un 39 ilçesindeki risk analizlerini tamamladıklarını söyleyerek, olası bir İstanbul depreminde 600 bin konutun ilk dakikalarda yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelebilecek bir depremde 600 bin konutun birkaç dakika içinde yıkılma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Kurum, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yılı vesilesiyle bakanlığın yürüttüğü kentsel dönüşüm projelerine dair Anadolu Ajansı'na bilgi verdi.

TÜRKİYE'DE 6 MİLYON YAPI RİSKLİ

Kurum, “Bugün tüm Türkiye'de 36 milyon bağımsız birim, 31 milyon konut var. Bunun da yaklaşık 6 milyon bağımsız birimi risk altında, 2 milyonunun acil dönüşüme girmesi gerekiyor." dedi. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 2012'de 'Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm' hedefiyle başlattıkları kentsel dönüşüm ve sosyal konut projeleriyle 3,4 milyon modern ve depreme dayanıklı yeni konut inşa ettik. Şehirlerimizin çehresini baştan aşağı değiştirdik. Bugün, sahada inşası devam eden 250 bin dönüşüm konutu ve sosyal konutumuzu, en sağlam, en güvenli ve sağlıklı şekilde inşa ediyoruz. 2035 yılına kadar toplamda 6,5 milyon konutumuzun dönüşümünü tamamlamış olacağız. " ifadelerini kullandı.

600 BİN KONUT İLK DAKİKALARDA YIKILABİLECEK KADAR TEHLİKELİ

Bakan Kurum, özellikle İstanbul'un bir deprem gerçeği olduğuna işaret ederek, "Bu gerçekten hareketle şunu üzülerek söylüyorum, olası bir İstanbul depremi sadece şehrimizi değil tüm Marmara'yı hatta ve hatta tüm Türkiye'yi etkileyecektir" diye konuştu. Bu kapsamda özellikle son 12 yılda İstanbul'da bilim insanlarıyla istişareler yaparak, şehrin her köşesinde kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kazandırdıklarını vurgulayan Kurum, şu bilgileri paylaştı: "Bugün, İstanbul'un 39 ilçesinde risk analizlerimizi tamamladık ve gördük ki bu şehirdeki toplam ev sayısının beşte biri, yani yaklaşık 1,5 milyon ev sağlıksız durumda. Olası bir depremde 600 bin konutun ilk dakikalar itibarıyla yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gördük. Yani yaklaşık 2,5 milyon insanımız çok ciddi risk altında yaşıyor. Bu durumun ciddiyetinin sonuna kadar farkındayız ve acil olarak bu binaların dönüştürülmesi gerektiğini biliyoruz. İstanbul'da tespit ettiğimiz 1,5 milyon riskli binanın bir kısmını dönüştürdük. Eğitim ve sağlık yapıları dahil olmak üzere kamu binalarının depreme dayanıklılığını artırdık."
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