Samanyolu Haber /Gündem / Korkutan açıklama: Avrupa 700 bin Covid-19 ölümüyle daha karşı karşıya kalabilir /24 Kasım 2021 11:15

Korkutan açıklama: Avrupa 700 bin Covid-19 ölümüyle daha karşı karşıya kalabilir

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Mart ayına kadar Avrupa ve Asya'nın bazı kesimlerinde 700 bin kişinin daha Covid'den ölebileceği uyarısında bulundu.

SHABER3.COM

WHO'nun Avrupa bölgesi olarak tanımladığı 53 ülkedeki ölü sayısı 1,5 milyonu geçmiş durumda.

WHO, Mart 2022 itibariyle 49 ülkedeki yoğun bakım ünitelerinin "yüksek ya da aşırı baskı" altına girebileceğini belirtti.

Avrupa'daki vaka artışları, Avusturya'nın tam kapanmaya gitmesine neden olurken, diğer ülkeler de yeni önlemleri değerlendiriyor.

Fransa, Almanya ve Yunanistan'da bireylerin tam aşılı olarak kabul edilmeleri için takviye Covid-19 aşılarını yaptırmış olmaları planlanıyor.

Ancak bazı ülkelerde yeni önlemler sert protestolarla karşılandı. Hollanda'daki kısmi kapanma nedeniyle birkaç gece eylemciler polisle çatıştı.

WHO, açıklamasında Covid'in Avrupa bölgesinde başlıca ölüm nedeni olduğu belirtilirken "Mevcut eğilimler sürerse, gelecek yılın bahar aylarındaki toplam ölü sayısının 2,2 milyona çıkması öngörülüyor" denildi.

Teyitli Covid ölümlerinin neredeyse de iki katına çıkıp 4200'e ulaştığı vurgulandı.

Sadece Rusya'daki günlük ölü sayısı son dönemde 1200'ü buldu.

WHO çok sayıda aşısız insanın bulunması ve bazı ülkelerde Delta varyantanını hakim olmasının Avrupa bölgesindeki yüksek vaka sayısının ardındaki nedenlerden olduğunu belirtti.

WHO Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, hala aşısı olmayan herkese aşı çağrısı yaptı.

Kluge "Hepimizin gereksiz trajediyi, yaşam kaybını önlemek ve bu kış mevsimine toplumda ve işletmelerdeki sorunları kısıtlamak için fırsatımız ve sorumluluğumuz var" dedi.

WHO Avrupa ülkeleri dışında, İsrail, Tacikistan ve Özbekistan gibi ülkeleri de Avrupa bölgesinde kabul ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Korkutan açıklama: Avrupa 700 bin Covid-19 ölümüyle... Sonraki Haber >>

TGRT sunucusu Ekrem Açıkel'den işçileri aşağılayan dolar yorumu

TGRT sunucusu Ekrem Açıkel'den işçileri aşağılayan dolar yorumu

aHaber'de şok dolar yorumu

aHaber'de şok dolar yorumu

Atanamayan öğretmenler için anlamlı video

Atanamayan öğretmenler için anlamlı video

Hekimler İstanbul'dan Ankara'ya 'Beyaz Yürüyüş' başlattı

Hekimler İstanbul'dan Ankara'ya 'Beyaz Yürüyüş' başlattı

AKP’li vekilden vatandaşa tasarruf önerisi

AKP’li vekilden vatandaşa tasarruf önerisi

Ahmet Şık'tan Süleyman Soylu'ya: Sen ömrünü hapiste tamamlayacaksın

Ahmet Şık'tan Süleyman Soylu'ya: Sen ömrünü hapiste tamamlayacaksın

Beyaz Tv kumpasları tek tek deşifre oluyor

Beyaz Tv kumpasları tek tek deşifre oluyor

Erdoğan'a sert sözler: Nass oluğunu 20 yıldır yeni mi öğrendiğiniz

Erdoğan'a sert sözler: Nass oluğunu 20 yıldır yeni mi öğrendiğiniz

Gergerlioğlu’ndan Adalet Bakanlığı’na Ayşe Özdoğan çağrısı: ‘İnsanlık ölüyor’

Gergerlioğlu’ndan Adalet Bakanlığı’na Ayşe Özdoğan çağrısı: ‘İnsanlık ölüyor’

ABD'de araç kalabalığa daldı

ABD'de araç kalabalığa daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:46:02