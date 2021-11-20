Korkutan antibiyotik uyarısı: 2030'da ölümler kanseri geçecek

Türkiye'de corona virüs nedeniyle hastanede yatan hastalarının yüzde 60'a yakını antibiyotik kullandı. Yoğun bakımda bu oran yüzde 90'a yaklaştı.









Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin yaptığı çalışmaya göre ise antibiyotiğe ihtiyacı olan corona virüs hastalarının oranı ise sadece yüzde 5.





Çalışmaya dair bilgi veren Klimik Antibiyotik Direnci Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Nazlım Aktuğ Demir, "Merkezde yaptığımız nokta prevelans çalışmasında Covid-19 hastalarının yaklaşık yüzde 59.5'inin antibiyotik kullandığını, yoğun bakımda bu oranının yüzde 87'nin üzerinde olduğunu bildirmekteyiz. Normalde uluslararası çalışmalarda Covid-19 hastalarının yüzde 3 ila 5'inde bakteriyel enfeksiyon gelişmesine bağlı antibiyotik kullanım endikasyonu olduğu söylenmektedir" dedi.





Bin 537 hastanın incelendiği çalışmada hastaların yüzde 74'üne hastaneye yatar yatmaz antibiyotik verildiği görüldü.





"2030 YILINDA KANSERDEN DAHA FAZLA ÖLÜME NEDEN OLACAK"





Antibiyotikler doğru zamanda doğru hastalıkta kullanıldığında hayati önemde ancak gereksiz kullanım arttıkça antibiyotik direnci artıyor. Antibiyotikler en basit hastalıklarda dahi işe yaramaz hale geliyor.





Prof. Dr. Nazlım Aktuğ Demir, "Bazen öyle hastalar geliyor ki türkiyede ve dünyada bulunan bütün antibiyotiklere dirençli olduğunu görüyoruz. ve biz bu hastaları maalesef hiçbir tedavi veremediğimiz için kaybediyoruz" diye konuştu.





Antibiyotik direncinin çok büyük bir tehlike olduğunu vurgulayan Demir, "2030 yılında antibiyotik direncine bağlı ölümlerin kanserler dahil olmak üzere birçok hastalıktan daha fazla ölüme neden olacağı öngörülmektedir" açıklaması yaptı.





Antibiyotiklerin bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarda kullanılması gerekiyor.Prof. Dr. Demir, "grip, nezle, Covid bunların sebepleri virüslerdir" diyerek antibiyotiklerin bu hastalıkların tedavisinde yeri olmadığının altını çizdi.





Dünyada her yıl 700 bin kişi antibiyotik direnci nedeniyle hayatını kaybediyor.