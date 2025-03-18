Samanyolu Haber /Gündem / Korkutan araştırma: Yapay zeka yükselirken, IQ seviyeleri düşüşte /18 Mart 2025 15:20

Korkutan araştırma: Yapay zeka yükselirken, IQ seviyeleri düşüşte

Financial Times’ın (FT) haberine göre, insanların akıl yürütme ve problem çözme yetenekleri son yıllarda azalmaya başladı. Bu düşüşün, bireylerin görsel medyaya daha fazla maruz kalması ve okuma alışkanlıklarının azalmasıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor.

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Financial Times (FT), PISA testleri ve bilişsel değerlendirmelere dayanarak, insan zekasının 2010’ların başında en yüksek seviyeye ulaştığını ve o zamandan beri gerilemeye başladığını belirtti. 

Bu durum, yapay zekanın hızla geliştiği bir dönemde yaşanıyor ve bazı tahminlere göre yapay zeka, birkaç yıl içinde insan IQ’sunu aşabilir.

Araştırmalar, sosyal medyada sonsuz içeriğe pasif şekilde maruz kalmanın ve sık sık bağlam değiştirme alışkanlığının dikkat süresini, hafızayı ve öz düzenlemeyi olumsuz etkilediğini gösteriyor. 

ABD’de okuma oranlarının düştüğü ve aritmetik ile problem çözme becerilerinde de genel bir gerileme olduğu belirtiliyor.

Microsoft ve Carnegie Mellon Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre, eleştirel düşünme yetisi de yapay zekadan etkileniyor.

İnsanların karar verme süreçlerini yapay zekaya devretmesi, zihinsel yeteneklerin körelmesine ve hazırlıksız kalmasına yol açıyor.

TEKNOLOJİ DEVLERİ YAPAY ZEKAYA YATIRIMLARI HIZLANDIRDI
Google, Microsoft ve OpenAI gibi dev şirketler, yapay zeka araştırmalarına büyük yatırımlar yaparak ChatGPT ve Gemini gibi gelişmiş modelleri piyasaya sürdü. 

Makine öğrenimi, doğal dil işleme ve otomasyon alanlarındaki hızlı ilerlemeler, insan bilişsel yeteneklerinin yapay zekaya karşı nasıl bir dönüşüm geçirdiği konusunda önemli tartışmalara yol açıyor.

Uzmanlar, bilişsel yetilerin korunması ve eleştirel düşünmenin geliştirilmesi için insanların bilgi tüketim alışkanlıklarını bilinçli hale getirmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

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