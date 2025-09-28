Samanyolu Haber /Gündem / Korkutan deprem: İstanbul, Bursa, Sakarya... /28 Eylül 2025 13:12

Korkutan deprem: İstanbul, Bursa, Sakarya...

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Kütahya'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Sakarya, Balıkesir gibi çevre illerden hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kütahya'nın Simav ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.

Depremin yerin 8.46 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Kütahya'da yaşanan deprem İstanbul'da ve çevre illerde hissedildi.

YERLİKAYA'DAN AÇIKLMA 
İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya yaşanan depreme dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
