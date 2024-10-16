Samanyolu Haber /Gündem / Korkutan deprem sonrası Naci Görür'den açıklama: Endişe yok! /16 Ekim 2024 11:39

Korkutan deprem sonrası Naci Görür'den açıklama: Endişe yok!

Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem oldu. Birçok ilde hissedilen depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama geldi.

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AFAD, Malatya’nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 10.46’da meydana gelen depremin derinliğinin 10.07 km olduğu ifade edildi. Depremin, birçok ilde hissedildiği kaydedildi ve AFAD tarafından yapılan açıklamada, yaşanan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

DEPREMİN ARDINDAN NACİ GÖRÜR'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ
Depremin ardından Profesör Doktor Naci Görür yüreklere su serpti ve "endişe yok "dedi.

"Akuşağı-Kale/Malatya’da 6,0 büyüküğünde deprem oldu. Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde. Biliyorsunuz 2020 yılında Elazığ depremi nedeniyle bu fay büyük ölçüde kırılmıştı. Muhhtemelen bu gün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok"
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