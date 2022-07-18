Korkutan Dolar raporu: '20-22 TL'ye gelme ihtimali büyük'

İstanbul Analitics'in bu sabah yayımladığı son raporda, 'kış aylarında Türk ekonomisinin ödemeler dengesi krizine yaklaşacağı' tahmini yapıldı. Raporda "Dolar/TL'de 20-22 düzeyini sınanması çok yüksek olasılık" ifadeleri kullanıldı.





Dolar, ABD'de faizin yükselmesi ve Avrupa ile Çin ekonomilerinin sallantıda olmasıyla bu yıl değer kazandı. Türk ihracatçıları da negatif etkileyen Euro - Dolar paritesindeki eşitlenme de piyasanın takip ettiği konular arasında.





İşlemciler geçen hafta yüksek enflasyon verisi sonrası FED'in bu ayki para politikası toplantısında 100 baz puan faiz artışına gideceğine dair beklentilerini yeniden 75 baz puana düşürdüler.





Sözlü yönlendirmelerin de etkisiyle yaşanan bu gelişme küresel satış baskısını bir miktar zayıflattı.





Yine de küresel piyasalarda dolar 20 yılın zirvelerine yakın bir seyir izliyor.





Haziran sonunda 17.5425 ile 20 Aralık'tan bu yana yeni zirveyi gören dolar/TL, BDDK'nın döviz fazlası olan bazı şirketlere TL kredi sınırlaması sonrası 16.03'e kadar gerilemişti. Ancak kur bu seviyelerde kalıcı olamadı ve yeniden 17.5'e doğru kademeli yükseldi.





Dolar/TL bu sabah saat 08.41'de 17.4000/17.4700 seviyesinde işlem gördü. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'si ise Cuma günü 892 puana kadar yükseldi.





Bu verilere göre TL'nin Nisan başından beri değer kaybı yüzde 15, yılbaşından beri kaybı ise yüzde 24.5 seviyesinde. TCMB rezervlerinin yeterliliğinin sorgulanmasıyla TL'nin daha çok değer kaybedeceği endişeleri piyasalara hakim konumda. Bankacılar ayrıca TL'deki değer kaybını bir kamu tercihi olarak da niteliyorlar.





CDS'in 900 baz puana yakın seyri dış borçlanma maliyetini çift yaneye getirirken, düşük rezervler yeni döviz kaynağı olmadan kur politikaların uzun vadede sürdürülebilir olmadığı endişelerini getiriyor.





Bu kapsamda takından takip edilen TCMB net uluslararası rezervleri 8 Temmuz itibarıyla 2002'den beri en düşük seviye olan 6.1 milyar dolara kadar geriledi.





Yeniçağ gazetesinin bildirdiğine göre, İstanbul Analitics bu sabah yayınladığı raporunda şu ifadelere yer verdi:





"Sonuçta, matematik bize Ağustos'ta olmasa da, kış aylarında Türkiye'nin ödemeler dengesi krizine yaklaşacağını gösteriyor... Sermaye kontrolleri hayata geçmeden dolar/TL'de 20-22 düzeyini sınanması çok yüksek olasılık."





Hükümet sermaye kontrollerini net bir şekilde reddediyor. Ancak yine hükümet sermaye kontrolü olmadan döviz dengesinin nasıl sağlanacağı konusunda piyasaları ikna edebilmiş değil.