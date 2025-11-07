Samanyolu Haber /Gündem / Korkutan gelişme: Haritalarda yok... Risk barındırıyor... /07 Kasım 2025 21:21

Korkutan gelişme: Haritalarda yok... Risk barındırıyor...

Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen depremin ardından bölgede 15 bini aşkın artçı sarsıntı yaşandığını belirterek, stres transferinin çevredeki fay hatlarını etkilediğini söyledi. Aykan, Kayapa-Yenişehir arasında 95 kilometre uzunluğunda yeni bir aktif fay hattı tespit edildiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, 10 Ağustos’ta Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 15 bini aşkın artçı sarsıntı kaydedildiğini söyledi.

Aykan, Sındırgı Fayı’nda yaşanan bu yoğun hareketliliğin ardından stresin çevre faylara transfer olduğunu belirterek, “Zaman zaman Sındırgı Fayı’nın batısında yer alan Gelenbe Fay Hattı üzerinde mikro depremler meydana geliyor” dedi.

6 ÜZERİ DEPREM ÜRETME RİSKİ VAR

Son günlerde Gelenbe Fayı üzerinde 4.0 büyüklüğüne ulaşan depremler kaydedildiğini ifade eden Aykan, bu fay hattının 6.0 ve üzeri büyüklükte depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Kuzey-güney doğrultulu Gelenbe Fayı’nın stresi kuzeye veya güneye aktarabileceğini belirten Aykan, “Eğer stres kuzeye transfer olursa Balıkesir şehir merkezinden geçen Gökçeyazı Fayı, güneye transfer olursa Manisa Kırkağaç çevresi risk altına girebilir” diye konuştu.

Aykan, Sındırgı Fayı’nın tamamının henüz kırılmadığına dikkat çekerek, bölgede 6 ve üzeri büyüklükte bir depremin meydana gelme ihtimaline karşı uyardı:

"DEPREM FIRTINASININ SÜRMESİ BEKLENİYOR"

Bursa’daki deprem tehlikesine de değinen Aykan, kentin neredeyse tüm ilçe sınırlarının diri fay hatları üzerinde yer aldığını belirtti. Özellikle İznik-Mekece Fayı’nın 960 yıldır sessiz olduğunu hatırlatan Aykan, “Bu fay en son 1065 yılında yıkıcı bir deprem üretti” dedi.

1855 yılında yaşanan ve “Küçük Kıyamet” olarak anılan büyük Bursa depreminde kentin ağır hasar gördüğünü hatırlatan Aykan, “Ulu Cami’nin iki kubbesi çökmüş, 150 caminin minareleri yıkılmış, şehirde yangınlar çıkmıştı” ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR FAY TESPİT EDİLDİ"

Ayrıca Ankara, Kocaeli ve Eskişehir Teknik Üniversiteleri’nin ortak çalışmalarıyla Kayapa-Yenişehir arasında 95 kilometre uzunluğunda yeni bir aktif fay hattı tespit edildiğini açıklayan Aykan, bu hattın henüz MTA’nın diri fay haritasında yer almadığını söyledi.

625 yıldır enerji biriktiren Bursa fay hattının büyük bir deprem üretme potansiyeli taşıdığını belirten Aykan, “Bursa’nın deprem riski yüksek illerimizden biri olduğunu unutmamalı, depreme karşı dirençli kent yapısı oluşturmak için hazırlıklarımızı bir an önce tamamlamalıyız” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Korkutan gelişme: Haritalarda yok... Risk barındırıyor... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:43:25