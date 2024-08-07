Korkutan iddia: 9 işçiye mezar olan İliç’teki maden yeniden mi açılıyor?

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Anagold Madencilik’in ana ortağı Kanada merkezli SSR Mining 2024 ikinci çeyrek raporunda, Çöpler Altın Madeni’ne ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"YIĞIN LİÇİ SAHASININ İŞLETİLMESİNDE UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLMEDİ"

Şirketin, Çöpler'deki faaliyetlerin ‘ne zaman ve hangi koşullar altında yeniden başlayacağını tahmin edemediği’ belirtilen raporunda; “Şirket, yığın liçi sahasının tasarımını, inşasını ve işletimini gözden geçirmeleri için bağımsız üçüncü tarafları görevlendirmiştir. İncelemeler devam etmekle birlikte, bugüne kadar bu incelemelerde yığın liçi sahasının inşası veya işletilmesinde üçüncü taraflarca tasarlanmış tasarım parametrelerine göre herhangi bir önemli uygunsuzluk tespit edilmemiştir” ifadelerine yer verildi.

Erzincan İliç’te 13 Şubat’ta siyanürlü toprak kaymasının meydana geldiği Anagold Madencilik’e ait Çöpler Altın Madeni’nde dokuz işçi toprak altında kaldı. Günler süren çalışmaların ardından işçilerin cansız bedenine ulaşıldı.Konuyla ilgili tartışmalar sürerken facia nedeniyle kapalı olan maden için şirketin hükümet yetkilileriyle iletişim halinde olduğu ve madenin yeniden faaliyete girebilmesi için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) başvurusu yaptığı öğrenildi.''SSR Madencilik, Doğu Depolama Tesisi ve Çöpler madeninin yeniden faaliyete geçmesi ve gerekli izinleri almak için ilgili makamlarla yakın bir çalışma sürdürmektedir. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ve işletme izinleri de dahil olmak üzere gerekli tüm yasal onaylar alındıktan sonra, Çöpler'deki ilk faaliyetlerin, Çöpler'in madencilik ekibi iyileştirme çalışmalarını tamamlamaya odaklanırken, stoklanan cevherin sülfür tesisi aracılığıyla işlenmesinden kaynaklanması beklenmektedir.''Şirket raporunda; faaliyetlerin yeniden başlatılabilmesi için 2021 yılında onaylanan mevcut çevresel etki değerlendirmesinin (2021 ÇED) ve gerekli işletme izinlerinin eski haline getirilmesini talep edeceğini bildirdi.Bilirkişi raporunda ise yeraltı ve yerüstü su kaynaklarında “bazı parametrelerde aşılma olduğu” tespitine rağmen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "ÇED izni verildiği"ne işaret edilmişti.Erzincan İliç’te Anagold Madencilik'in işlettiği Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat 2024’te siyanürlü toprağın kayması sonucu dokuz işçi yığın liçi altında kalmıştı. Aylar süren arama kurtarma çalışmalarının ardından son işçinin cansız bedenine 8 Haziran’da ulaşılmıştı.