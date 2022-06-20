Samanyolu Haber /Gündem / Korkutan iddialar: 'Atış poligonlarında birtakım gruplara silah eğitimi veriliyor' /20 Haziran 2022 13:26

Korkutan iddialar: 'Atış poligonlarında birtakım gruplara silah eğitimi veriliyor'

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, atış poligonlarında bazı gruplara silah eğitimi verildiğine dair kendilerine bilgiler geldiğini belirtti. Konuyu Meclis'e taşıyan Antmen, poligonlarda sağlıklı bir denetim yapılması çağrısında bulundu.

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CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, TBMM Başkanlığı'na, sayıları hızla artan atış poligonlarıyla ilgili bir Meclis Araştırma Önergesi verdi.

Poligonlarla ilgili kendilerine çok vahim iddialar geldiğini belirten Antmen, "Bazı sığınmacı ve göçmenlere burada silah eğitimi verildiği söyleniyor. Yine aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan birtakım gruplara da farklı amaçlarla atış ve silah eğitimleri verildiği bilgisi tarafımıza geliyor” dedi.

Cumhuriyet'in haberine göre Antmen, araştırma önergesinde birçok şehirde hem de merkezi konumda birçok atış poligonu açıldığını ve açılmaya devam ettiğini belirterek “Türkiye’de ardı ardına açılan bu silah poligonlarını kullanan kişilerin kayıtlarının ne derece doğru ve sağlıklı tutulduğu bilinmemektedir. Poligonların İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere; Valilikler ve ilgili kamu idarelerince ne sıklıkla ve ne şekillerde denetlendiği tartışma konusu olmaktadır” diye devam etti.

Antmen’in önergesinde yer alan bir diğer iddia ise tartışmalı kurum SADAT’la ilgili oldu. CHP’li milletvekili “Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., yani SADAT’ın da bazı poligonları kullandığı ve eğitim verdiği iddiaları bazı bazın yayın organlarında yer almıştır. Kamuoyunca tartışmalı olan bu yapının ne tür amaçlarla kimlere silah ve saldırı tüfeği eğitimi verdiğinin aydınlatılması ülke barışı ve huzuru için bir gerekliliktir” ifadelerini kullandı.

50 BİN RUHSAT VERİLDİ
Alınan silah ruhsatı sayılarını paylaşan Alpay Antmen, silahlı cinayet ve yaralama olaylarının günden güne arttığını söyleyerek “Ayrıca ülkede yaşanan iç huzursuzluk, adaletin hiçbir şekilde işlememesi ve denetimsiz sığınmacı akını toplumda güven kaybına yol açmakta ve kişilerin farklı tedbirler almasına neden olmaktadır. İçişleri Bakanlığı verilerine göre; 2018'de 10 bin 869'u 'silah bulundurma', 39 bin 516'sı 'silah taşıma' olmak üzere verilen toplam silah ruhsatı sayısı 50 bin 385’tir. 2021'de bu sayı 16 bin 495'i 'bulundurma', 41 bin 234'ü 'taşıma' olmak üzere toplam 57 bin 729’dir” dedi.

CHP’li Antmen önergesini şu şekilde sonlandırdı:
“Türkiye’de sayıları hızla artan atış poligonlarının sağlıklı bir şekilde denetlenmesi, bu poligonlarda farklı amaçlarla silah eğitimleri alanların olup olmadığının araştırılması ve silah envanterlerinin neler olduğunun ortaya çıkarılması bu nedenlerle uygun olacaktır”



 
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