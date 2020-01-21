Korkutan virüs ABD'ye de sıçradı!

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) yapılan açıklamada, Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkan yeni bir koronavirüsün neden olduğu hastalığın ilk vakasının tespit edildiği bilgisi verildi.





Reuters'a konuşan bir CDC sözcüsü, vakanın Washington eyaletindeki Seattle kentinde teşhis edildiğini belirtti.





Olaya dair başka bir ayrıntı paylaşmayan sözcü, ayrıntılı bilgilerin yakın zamanda düzenlenecek bir basın toplantısıyla aktarılacağını söyledi.





Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkan yeni bir koronavirüsün neden olduğu hastalık nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.





Çin'de birkaç haftada yüzlerce kişiye bulaşan virüsün insandan insana bulaşabildiği tespit edilmişti.