Samanyolu Haber /Dünya / Korkutan virüs ABD'ye de sıçradı! /21 Ocak 2020 23:52

Korkutan virüs ABD'ye de sıçradı!

Çin'de ortaya çıkan ve korkutan bir şekilde yayılma eğilimi gösteren yeni bir koronavirüsün neden olduğu hastalığın ABD'de de görüldüğü bildirildi.

SHABER3.COM

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) yapılan açıklamada, Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkan yeni bir koronavirüsün neden olduğu hastalığın ilk vakasının tespit edildiği bilgisi verildi.

Reuters'a konuşan bir CDC sözcüsü, vakanın Washington eyaletindeki Seattle kentinde teşhis edildiğini belirtti.

Olaya dair başka bir ayrıntı paylaşmayan sözcü, ayrıntılı bilgilerin yakın zamanda düzenlenecek bir basın toplantısıyla aktarılacağını söyledi.

Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkan yeni bir koronavirüsün neden olduğu hastalık nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Çin'de birkaç haftada yüzlerce kişiye bulaşan virüsün insandan insana bulaşabildiği tespit edilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Korkutan virüs ABD'ye de sıçradı! Sonraki Haber >>

Allah onu bildiği gibi yapsın!

Allah onu bildiği gibi yapsın!

Film sahnesi değil, gerçek!

Film sahnesi değil, gerçek!

Enes Kanter'den görülmeye değer hareket

Enes Kanter'den görülmeye değer hareket

SpaceX'in acil durum testi

SpaceX'in acil durum testi

Brezilya'da helikoptere kamyon çarptı

Brezilya'da helikoptere kamyon çarptı

Avusturalya'da şimdi de dolu felaketi

Avusturalya'da şimdi de dolu felaketi

Bu da Selfie kapkaçı

Bu da Selfie kapkaçı

Bir doktorun tükenme anı

Bir doktorun tükenme anı

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı kameralara yansıdı

Kazadan ilginç kurtuluş!

Kazadan ilginç kurtuluş!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:33:22