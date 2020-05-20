Samanyolu Haber /Gündem / Kornavirüs Türkiye'ye bakın ilk nereden gelmiş /20 Mayıs 2020 23:26

Kornavirüs Türkiye'ye bakın ilk nereden gelmiş

Koronavirüs salgının genom haritası üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda virüsün Türkiye'ye ilk olarak nasıl giriş yaptığı konusunda da belli verilere ulaşıldığı ifade edildi.

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Çin'de ortaya çıkan ve ülkelere göre farklı mutasyonlara uğrayan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının genom haritası incelendi. İnceleme sonucunda Türkiye'deki ilk Koronavirüs vakasının ABD, ikici Avustralya ve üçüncüsünün ise İngiltere kaynaklı olduğu ortaya çıktı.

İzole edilen Koronavirüs'ün genom dizilimi yapılarak elde edilen sonuçlar sayesinde virüsün bulaşma modelleri ortaya çıkarıldı. 

Sabancı Üniversitesi'nden Türk bilim insanlarının bu yöntemle yaptığı araştırmaya göre, Koronavirüs ayda en az iki defa mutasyona uğradı. Genom sekansları incelenen araştırma sonucuna göre, Türkiye'deki ilk Koronavirüs vakasının ABD, ikinci vakanın Avusturalya, ve üçüncü vakanın ise İngiltere kaynaklı olduğu tespit edildi.

İstanbul'daki Koronavirüs vakalarının büyük bölümünün Avrupa merkezli olduğu sonucuna ulaşıldı. Türkiye'deki iki ilde görülen Koronavirüs vakalarının ise Suudi Arabistan'daki örneklerle bağlantısı tespit edildi. Türkiye’ye yayılmasının Ankara üzerinden gerçekleştiği tahmin ediliyor. 5 farklı şehirdeki izolatlar, Ankara’daki virüs ile benzerlik gösteriyor.

Bilim insanları söz konusu araştırmanın sürdüğünü ve yeni genomlar elde edildikçe sonuçların kapsamlı hale geleceğini belirtiyor.

Genom haritası nasıl çıkartılıyor?

Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde bilim insanları Koronavirüs'ün bulaşma ve mutasyona uğrama süreci anlamaya çalışıyor. Virüsün değişen bölgeleri ve yapıları salgının gidişatı hakkında bilgilere sahip olunmasını sağlıyor.

Erciyes Üniversitesi de geçtiğimiz günlerde SARS-CoV-2 virüsünün tam büyüklükteki genomunun yeni nesil sistemle dizilenerek gen haritasını elde etmişti.
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