Köroğlu ailesi adalet bekliyor:Temizlik yaparak büyüttüğü oğulları cezaevinde

Kayseri'de yaşayan Köroğlu ailesi adalet bekliyor. Çocukları Kara havacı olarak kurs gördüğü sırada, 15 Temmuz sonrası darbeye yardım etmekten tutuklanarak cezaevine gönderildi.





"4 YILDA YAŞADIKLARIMDAN SAÇIM SAKALIM AĞARDI"





Aile 4 yılda perişan oldu. Bina görevlisi olarak asgari ücretle çalışan baba Ahmet Köroğlu bir çocuğunun tutuklu olduğunu diğer ufak oğlunun ise İzmir'de okuduğunu belirterek " Çok zorlanıyorum. 4 yılda yaşadıklarımızdan dolayı saçım sakalım ağardı" dedi.





"ADALET BEKLİYORUZ"





Oğlunun asker olmayı çok istediğini bu yüzden kavgada da ettiklerini belirten Köroğlu " Bu kadar vatanını milletini seven bir çocuk bu işlere katılabilir mi. Adalet bekliyoruz. Oğlumuzu bırakın " dedi.





"BEN ÇOCUKLARIMI TEMİZLİK YAPARAK BÜYÜTTÜM"





Çok zor şartlarda yaşadıklarını belirten Anne Havva Köroğlu ise temizlik yaparak çocuklarını bu günlere getirdiğini belirterek " Biz çocuğumuzu devletin okuluna teslim ettik. Oraya güvendik, başımıza bu işler geldi.Oğlumun suçu da kabahati de yok" diye konuştu.

Oğlunun çıktığı günün kendisine bayram olacağını belirten acılı anne Havva Köroğlu devlet yetkililerden seslerini duymalarını istedi.

"Köroğlu ailesi bizler vatanını milletini seven insanlarız Bizden terörsit çıkaramazsınız" diyerek adalet beklediklerini yinelediler.