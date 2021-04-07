Korona Akıl Sağlığını tehdit ediyor

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, Corona virüsü enfeksiyonuna yakalananların üçte biri nörolojik ve akıl sağlığı sorunları yaşıyor. Uzmanlar, bunun kamu sağlığı üzerindeki uzun vadeli etkisinin büyük olacağından endişeli.





Oxford Üniversitesi’nin öncülüğünde yürütülen araştırmada 230 binden fazla Corona enfeksiyonunu atlatan kişinin akıl ve ruh sağlığını inceledi. Çoğunluğunu Amerikalılar’ın oluşturduğu katılımcılar arasında, hastalığı geçirmelerini takip eden 6 ay içinde özellikle depresyon ve anksiyate gibi psikiyatrik müdahale gerektiren durumlarla karşılaşanların oranının yüzde 30’un üzerinde olduğu gözlemlendi.



