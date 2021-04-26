Samanyolu Haber /Dünya / Korona Almanya'da 'mini job'u vurdu /26 Nisan 2021 12:30

Korona Almanya'da 'mini job'u vurdu

Almanya'da Koronavirüs salgını nedeniyle 2020’de 1 milyondan fazla kişi işsiz kaldı. İşsizlikten en çok etkilenen kesim ise mini job olarak adlandırılan kısıtlı süreli çalışanlar oldu.

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Sol Parti'nin soru önergesine yanıt veren federal hükümetin verilerine göre ‘mini job’ işlerinde çalışan 526 bin kişi korona salgınının ekonomik etkilerine bağlı olarak işsiz kalırken, sigortalılarda bu rakam 477 bin oldu. Salgından en çok etkilenen gastronomi ve konaklama sektöründe 389 bin kişi, metal ve elektro endüstrisi alanında yaklaşık 128 bin kişi, eğlence ve sanat sektöründe ise yaklaşık 78 bin kişi işini kaybetti. Almanya’da hükümet, korona salgınının ekonomiye zararını önlemek amacıyla kısa süreli çalışma için yaklaşık 22 milyar euro ödenek ayırdı. Salgından bir önceki yılda kısa süreli iş için 157 milyon euro ödenirken, 2008-2012 ekonomik kriz döneminde ise kısa süreli çalışma uygulaması için yaklaşık 8.5 milyar euro bütçeden pay ayrılmıştı. Soru önergesini veren Sol Parti milletvekili Sabine Zimmerman, hükümetin kriz politikasını yönetemediğini söyledi. Kısa süreli işlerde çalışanların sigortalılar gibi işsizlik parası alma hakları bulunamadığını belirten Zimmerman, mini job işlerde de sigortalı düzenlemeye geçilmesini talep etti.
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