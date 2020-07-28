Samanyolu Haber /Politika / Korona anketinden İmamoğlu çıktı /28 Temmuz 2020 22:03

Korona anketinden İmamoğlu çıktı

SONAR Araştırma şirketi tarafından yapılan koronavirüs döneminde en başarılı belediye başkanları anketinden bakın nasıl bir sonuç çıktı.

SHABER3.COM

SONAR Araştırma şirketi koronavirüs döneminde en başarılı belediye başkanlarını belirlediği bir anket çalışması yaptı.

SONAR, araştırma kapsamında salgın döneminde belediyelerin hizmetlerinin başarı oranlarının yer aldığını kaydetti. Araştırmayla ilgili “Alınan yanıtların, vatandaşların koronavirüs dönemi hizmetleriyle ilgili görüşlerinin yanı sıra, kendi belediye başkanlarıyla ilgili genel imajlarını da içerdiği gözlenmiştir” bilgisini veren SONAR, çalışma kapsamında 20 büyükşehir belediye başkanı ve İstanbul’daki ilçe belediye başkanlarının sorgulandığını kaydetti.

BÜYÜKŞEHİRLERDE BİRİNCİ İMAMOĞLU OLDU

SONAR’ın anketinden çıkan sonuçlara göre koronavirüs salgını mücadelesinde en başarılı belediye başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan CHP’li Ekrem İmamoğlu olarak görüldü. İmamoğlu’nu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Tunç Soyer takip etti.

Anket sonuçlarına göre büyükşehirlerde ilk 10’da 5 CHP’li, 4 AKP’li, 1 MHP’li belediye başkanı bulunuyor.

Büyükşehirler için ilk 10 şöyle:

İSTANBUL'UN İLÇELERİNDE BİRİNCİ SIRADA GÖKSU VAR

İstanbul'un ilçe belediyelerinde ise birinci sırada Esenler Belediye Başkanı AKP'li Tevfik Göksu bulunuyor. İkinci sırada ise Kartal Belediye Başkanı CHP'li Gökhan Yüksel var.

İstanbul'un ilçelerinde ilk 10'da 5 CHP'li, 5 AKP'li belediye bulunuyor.

İşte ilçelerde ilk 10:



Araştırmanın CHP'li başkanlar ve AKP'li başkanlar sıralaması:


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