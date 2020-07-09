Samanyolu Haber /Sağlık / Korona araştırmasında ürküten sonuç /09 Temmuz 2020 14:59

Korona araştırmasında ürküten sonuç

İngiltere'nin başşehri Londra'da bir hastanenin doktorları tarafından Covid-19 testi pozitif çıkan çocuklar üzerinde yapılan araştırma korkutan sonuçlar ortaya çıkardı.

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Belgelenen semptomlar arasında baş ağrısı ve ensefalopati, kas zayıflığı, azalmış refleksler, beyincikte hasar belirtileri bulundu.

"JAMA Neurology" isimli tıp dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) çocuklarda beyin hasarına sebep olabileceği ortaya çıktı.

Londra'da bir hastanenin doktorları tarafından Covid-19 testi pozitif çıkan çocuklar üzerinde yapılan araştırma korkutan sonuçlar ortaya çıkardı.

Corona ile ilişkili iltihaplanma sendromu olan 27 çocuk incelendi.

Hastaların dördünün veya yüzde 14,8'inin ek nörolojik semptomlar gösterdiği ortaya çıktı.

SEMPTOMLAR BELGELENDİ

Belgelenen semptomlar arasında baş ağrısı ve ensefalopati (oksijen eksikliğinden kaynaklı beyin hasarı), kas zayıflığı, azalmış refleksler, beyincik ve beyin sapında hasar belirtileri bulundu.

Araştırmaya göre, iltihaplanma, beyin içindeki sinyal değişikliklerini tespit eden korpus kallozumunu etkilemiş olabilir.
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