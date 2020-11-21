Korona artık meslek hastalığı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), yayımladığı açıklamayla, aylardır verdikleri mücadele neticesinde önemli bir adım atılarak, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) meslek hastalığı sayılmasının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sağlık Komisyonu tarafından kabul edildiğini duyurdu.







SES açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Meclis Sağlık Komisyonu’nda tüm partilerin temsilcilerinin ortak görüşüyle Covid-19’un sağlık emekçileri için meslek hastalığı sayılması kabul edildi."





Açıklamada, "Sağlık Komisyonu’nda onaylanan yasa teklifi bir an önce, geçmiş hayatını kaybeden ve enfekte olan sağlık emekçileri ile tüm sağlık ve sosyal hizmet alanında çalışan emekçileri kapsayacak şekilde yasalaşması için sürecin takipçisi olacağız." denildi.