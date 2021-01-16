Samanyolu Haber /Sağlık / Korona aşısı hakkında çarpıcı uyarı /16 Ocak 2021 19:19

Korona aşısı hakkında çarpıcı uyarı

23 kişinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı vurdurduktan sonra hayatını kaybettiği Norveç'te yetkililer ikazda bulundu: "Aşılar 80 yaş üzerindekiler ve ağır hasta insanlar için çok riskli."

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Norveçli yetkililer, 23 vatandaşının Pfizer/BioNTech yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının ilk dozunu yaptırdıktan kısa süre sonra hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Hayatını kaybeden 23 kişiden 13'üne yapılan otopsinin aşının yan etkilerinin ileri yaştaki kişilerde ağır reaksiyonlara sebep olabileceğini gösterdiği belirtildi.

"AŞININ HAFİF YAN ETKİLERİ BİLE ÖLÜMCÜL OLABİLİR"

Norveç Kamu Sağlığı Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, "Çok zayıf durumda olanlar için aşının hafif yan etkilerinin bile çok ağır sonuçları olabilir. Yaşayacak çok yılı kalmamış olanlar için aşı yaptırmanın faydası sınırlı olabilir." denildi.

Bloomberg açıklamaların daha genç insanların aşı olmaktan kaçınması gerektiği anlamına gelmediğini, ancak dünya genelinde aşılanma devam ederken nelere dikkat edileceğinin sinyallerini verdiğini ifade etti.

Pfizer ve BioNTech, kuzey ülkesinde meydan gelen ölümleri incelemek için Norveçli yetkililerle çalıştıklarını bildirdi. Pfizer e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "Sağlık kurumu can kaybı sayısının endişe verici olmadığını, beklenen seviyede olduğunu bildirdi." ifadelerini kullandı.

Pfizer/BioNTech aşısına karşı ağır alerjik reaksiyonlar nadiren görüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) şu ana kadar sadece 21 kişinin ağır alerjik reaksiyon gösterdiği belirtildi.

Norveç'te yetkililerin 29 yan etki gösteren vatandaştan neredeyse 4'te üçünün 80 yaş üstü olduğu belirtildi.
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