Samanyolu Haber /Dünya / Korona aşısı hakkında yeni iddia /12 Ocak 2021 13:20

Korona aşısı hakkında yeni iddia

11 Ocak 2021 Pazartesi günü açıklanan sonuçlara göre, Çin'in CoronaVac aşısının Brezilya'daki klinik denemesinde etkinlik oranı yüzde 60'ın altında çıktı.

SHABER3.COM

Çin'in Sinovac Biotech firması tarafından geliştirilen CoronaVac COVID-19 aşısının etkinlik oranına ilişkin yeni bir iddiayı ortaya atıldı.

UOL haber portalının çalışma sonuçlarını gören iki kaynağına dayandırdığı haberde, pazartesi günü açıklanan sonuçlara göre, CoronaVac aşısının Brezilya'daki klinik denemesinde etkinlik oranı yüzde 60'ın altında çıktı.

RAPOR HAKKINDA İLK AÇIKLAMA

Brezilya'da aşı üretmek için Sinovac ile ortak çalışan Sao Paulo Butantan biyomedikal merkezi bugün genel etkinlik sonuçlarını yayımlamayı planlıyor. 

Sao Paulo Butantan biyomedikal merkezi yetkilileri rapora ilişkin "tamamen spekülatif" yorumunda bulundu.

Türkiye, Sinovac aşısının etkinliğinin yüzde 91,25 olduğunu duyurması akabinde Brezilya da aşının etkinliğinin yüzde 78 olarak hesaplandığını duyurmuştu.

ENDONEZYA'YA GÖRE ETKİNLİK ORANI YÜZDE 65,3
 
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, 7 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Brezilya’daki yüzde 78’lik etkinlik oranının hafif vakalara ait olduğunu, aşının orta ve ağır vakalarda ise yüzde 100 etkinlik sağladığını öne sürdü.

Son olarak dün ise Endonezye, aşının etkinlik oranının yüzde 65,3 olduğunu açıklamıştı.

Brezilya'daki aşı çalışmalarına 13 bin, Türkiye'de 7 bin, Endonezya'da ise bin 600 gönüllü katılmıştı.
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