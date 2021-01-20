Korona aşısı şirketin açıkladığından daha az etkili

İsrail'in yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele koordinatörü Nachman Ash, İsrail ordu radyosuna verdiği mülakatta, "İlk dozun koruma oranı, umduğumuzdan daha az." dedi.





Ash, ülkede birkaç hafta içinde virüsün mutasyona uğramış varyantının Covid-19'un ana kaynağı haline gelebileceği ikazında bulundu.





17 Aralık'ta başlayan aşılama seferberliğinde şimdiye kadar 2 milyon kişiye ilk doz Pfizer/BioNTech aşısı yapıldı. Bu kişilerden 400 bini ikinci dozu da yaptırdı.





Pfizer-BionTech, ilk dozun yaklaşık yüzde 52 koruma sağladığını iddia ediyor. Aralarında İngiltere'nin de bulunduğu bazı ülkeler ilk dozun yapıldığı kişilerin sayısını artırmak için aşının ikinci dozunu geciktiriyor.





İLK DOZDAN SONRA BİNLERCE KİŞİ HASTA OLDU





İsrail'de ilk dozu yaptırdıktan sonra binlerce kişinin hastalandığına dair haberler aşının ilk dozunun etkinliği konusunda soru işaretleri doğurmuştu.





İsrail Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Sharon Alroy-Preis bunun aşılanan kişilerde virüse maruz kalmalarından önce yeterince antikor oluşmamasından kaynakladığını belirtiyor.





Şeba Tıp Merkezi'nin açıkladığı verilere göre ikinci doz Pfizer aşısını yaptıranlarda antikor oranı 6 ila 12 kat arasında artıyor.





Koronavirüsle mücadelede örnek ülkelerden biri olarak gösterilen 9 milyon nüfuslu İsrail'de Sağlık Bakanlığı, 17 Ocak'ta 10 bin 21 vak'a açıklamıştı.





Bakanlık üç ayı aşkın bir aradan sonra Koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranının yüzde 10 eşiğini aştığını duyurmuştu.





VAK'A SAYILARI ARTTI, KARANTİNA KURALLARI GEÇERLİ





Salgınla mücadele için uygulanan yeni Koronavirüs sınırlamalarının perşembe gününden itibaren hafifletilmesi planlanıyordu.





Ancak vak'a sayılarının artmasından sonra yeni tedbirlere başvurulabileceği belirtiliyor. Bunlar arasında Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nın uçuşlara kapatılması da var.





İsrail medyasına göre, vak'alardaki artış özellikle ultra-Ordodoksların ikame ettiği bölgelerde bazı okulların açık olması ve buralarda büyük çaplı toplantılar yapılmasına bağlanıyor.





Pazartesi günü Bnei Brak'ta polis 300 davetlinin katıldığı bir düğüne baskın düzenlemişti.





Sharon Alroy-Preis de virüsün yeni varyantının özellikle Ortodokslar arasında hızla yayıldığını belirterek, bu varyantın ortaya çıktığı İngiltere'den yeni dönen bir kişinin 20-30 kişiye virüs bulaştırdığını söyledi.