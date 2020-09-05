Korona aşısından önce fiyatı geldi!

France Inter radyosuna mülakat veren Sanofi'nin yönetim kurulu başkanı Olivier Bogillot, "Fiyatlar tam olarak henüz belirlenmedi. Önümüzdeki aylarda üretim maliyetlerini değerlendireceğiz. Amacımız fiyatı 10 euroyu geçmeyen bir aşı geliştirmek." dedi.







Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) açıklamasına göre en çok umut vaat eden aşılardan biri olan AstraZeneca’nın aşısı şu anda İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya’da yaklaşık 10 bin kişi üzerinde test ediliyor.





TEK DOZU 2,5 EURODAN SATILACAK





3'üncü safhada klinik deneyler sürüyor. Bununla birlikte, küresel çapta 2,1 milyar doz üretilmesi hedeflenen aşının tek dozunun Avrupa’da 2,5 euroya satışa çıkması bekleniyor.





Bogillot, AstraZeneca ile ilgili bir soruya şunları söyledi: "Bizim için fiyat farkı, araştırmacılarımızı kendi araştırma merkezlerimizde yapmamızdan kaynaklanıyor. AstraZeneca ise, üretiminin bir kısmını dışarıdan karşılıyor."





Euronews Türkçe'nin haberine göre Sanofi'nin aşısı muhtemelen piyasaya çıkan ilk aşı olmayacak. Donald Trump, 1 Kasım'dan itibaren Amerikalılara bir aşı dağıtımı sözü vermişti.







Ancak bunun kendileri için bir mesele olmadığının altını çizen Bogillot, "Dünyada milyonlarca, hatta milyarlarca insanı aşılamak zorunda kalacağımızı biliyorsunuz. Bu yüzden çok sayıda aşı tedarikçisine ihtiyacımız olacak." ifadelerini kullandı.