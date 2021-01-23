İspanya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşı protokolüne göre sırası beklemeyen üst düzey kişilere yönelik eleştiriler arttı.





17 özerk yönetimden biri olan Murcia'da yerel hükûmetinin sağlık bakanı ve ardından Bask bölgesindeki iki hastanenin müdürü, protokolün dışına çıkarak Covid-19 aşısını erken yaptırmaları sonucu gelen baskılardan hafta içinde görevlerinden istifa etmek zorunda kaldı.





"DANIŞMANLARIM AŞI OLMAM DEDİĞİ İÇİN OLDUM"





Covid-19 aşısını erken olan diğer bir siyasetçi, Ceuta özerk yönetiminin sağlık bakanı Javier Guerro ise baskılara rağmen istifa etmeyeceğini açıkladı.





Guerro, "Ben normalde grip aşısı bile olmam. Danışmanlarım Covid-19 aşısını getirip, ben olmadan kendilerinin de olmayacağını söyledi. Ben de aşıyı yaptırdım. Ancak ikinci dozu yaptırmayacağım." diye konuştu.





Son olarak, Genelkurmay Başkanı General Miguel Angel Villarroya ve bazı üst düzey askerlerin de Covid-19 ilk doz aşılarını olduğu ortaya çıktı.





İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, bakanlığına bağlı olan jandarma kurumunda erken aşı olanlar arasında bulunan bir yarbayı hemen görevden aldı.





YARBAY "ACİL" KODUYLA AZLEDİLDİ





İspanyol basınında yer alan haberlerde, Marlaska'nın söz konusu yarbayı "acil" koduyla görevinden uzaklaştırdığı, jandarma ve polis içerisinde erken aşı olan başka vakaların olup olmadığının da araştırıldığını yazdı.





Ayrıca Savunma Bakanı Margarita Robles'in de Genelkurmay Başkanı Villarroya'dan, Covid-19 aşısını erken olmasının gerekçesiyle ilgili bir savunma istediği iddia edildi.





Covid-19'da ilk olarak bakımevlerindeki yaşlılara, engellilere ve sağlık personeline aşılama yapılırken, bazı bölgelerde üst yaş (80 ve üstü) ve riskli gruba da geçildi.