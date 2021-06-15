Korona aşısını bulmuşlardı: Kanser için müjde geldi

Özlem Türeci ve Uğur Şahin, aşı araştırmalarına yatırımın artmasıyla birlikte kanser aşısı çalışmalarının hızlandırılabileceğini söyledi. Çift, aşı için 2023'ü işaret etti.







Almanya'nın Bild am Sonntag gazetesine konuşan Uğur Şahin ile Özlem Türeci, aşı araştırmalarına yatırımın artmasının kanser aşısı çalışmalarını da hızlandıracağını belirtti.





Şahin, pandemiden önce 20 kanser aşısı adayı olduğunu, ama hep finansman sorunlarından ötürü bu çalışmaların hiçbir zaman maksimum hızla yürütülemediğini söyledi.





Uğur Şahin, "Artık durum değişti. Covid-19 aşısından elde edilen gelir artık kanser ürünlerine yeniden yatırım haline getirilip eşzamanlı olarak çoklu projeler yürütülebilir. Uzun zamandır yürütülen projelerin nasıl ilerleyeceğine bağlı olarak kanser aşısı adaylarından birkaçı 2023'ten itibaren kullanım onayı için dosyalarını sunmaya hazır olabilir" dedi.





Türeci de BioNTech olarak uzun zamandır kanserin tedavisini aşıda gördüklerini, Covid-19 aşısında faydalandıkları mRNA teknolojisinin de bunun bir parçası olduğunu ifade etti.





Türeci şunları söyledi:





"Anahtar, bağışıklık sisteminde. "Kanser tedavisinde bağışıklık sisteminin virüslere veya bakterilere karşı mücadelede milyonlarca yıllık evrim boyunca mükemmelleştirdiği mekanizmaları kullanılabilir.”





BioNTech'in baş tıbbi sorumlusu olan kanser araştırmacısı immünolog, "Koronavirüs ortaya çıktığında biz hemen fark ettik ki, kanser araştırmalarında uzun yıllar boyunca geliştirilmiş araçlara ve teknolojilere tam da şimdi ihtiyacımız var" dedi.