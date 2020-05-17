Samanyolu Haber /Dünya / Korona bağlantılı 'bilinmeyen hastalık'tan ölen çocuk sayısı 230'a çıktı /17 Mayıs 2020 11:39

Korona bağlantılı 'bilinmeyen hastalık'tan ölen çocuk sayısı 230'a çıktı

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Avrupa’daki hasta çocukların bazılarında koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Koronavirüs salgınıyla birlikte birçok ülkede görülen ve “Kawasaki hastalığı”na benzer belirtiler gösteren “bilinmeyen hastalık” nedeniyle, Avrupa’da 230 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Belçika’da yayımlanan HLN gazetesi, bu bilgiyi merkezi Stockholm'da bulunan Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’ne (ECDC) dayandırdı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre ECDC tarafından hazırlanan bir raporda, yıl başından bu yana Avrupa genelinde muhtemelen 230 çocuğun, nadir görülen inflamatuar hastalık nedeniyle öldüğü belirtildi.

‘BİLİNMEYEN HASTALIĞA’ YAKALANAN ÇOCUKLARIN KORONA TESTİ POZİTİF

Genellikle ateş, karın ağrısı ve kalp sorunlarıyla ortaya çıkan ve “Pediatrik multisistem inflamatuar sendromu” (PMIS) olarak adlandırılan hastalığın Covid-19 ile ilişkisi henüz kanıtlanamadı. Ancak ECDC'ye göre, iki hastalık arasındaki bağlantı mantıklı görünüyor. Merkez, Avrupa’daki hasta çocukların bazılarında koronavirüs testlerinin pozitif çıktığına işaret etti.

PMIS nedeniyle geçen hafta İngiltere’de 14 yaşında bir çocuk hayatını kaybetmişti. Birkaç gün sonra ise Fransa’nın Marsilya kentinde 9 yaşındaki bir çocuk da bu hastalık yüzünden yaşamını yitirdi.

ECDC, hem Covid-19 hem de yeni hastalık açısından çocuklara yönelik riskin çok küçük olduğunu vurguladı.

ALMAN VİRÜS UZMANINDAN UYARI

Alman virolog Christian Drosten'se, yeni hastalığın nadir görüldüğünü ve tedavi edilebilir olduğunu vurgulayarak paniğe gerek olmadığını söyledi. 
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