Samanyolu Haber /Spor / "Korona bana kamyon gibi çarptı" /11 Mayıs 2021 12:19

"Korona bana kamyon gibi çarptı"

NBA'de Sacramento Kings forması giyen De'Aaron Fox, Koronavirüs'ü çok ağır bir şekilde atlattığını belirterek "Koronavirüs bana kamyon gibi çarptı" dedi.

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Nişanlısı Recee Caldwell ile Koronavirüs'e yakalanan Kings'in guard oyuncusu Fox, 21 Nisan'dan beri virüsle mücadele ediyor.

Baş ağrısı, eklem ağrısı, üşüme ve sıvı kaybı gibi belirtilerle uzun bir süre savaş verdiklerini ifade Eden, "Koronavirüs bana kamyon gibi çarptı" dedi.

Eski bir kolej basketbolcusu olan nişanlısı ise karantina boyunca televizyon izleyip, masa tenisi maçları yapan Fox, "Gün geçtikçe daha da rekabet etmeye başladık çünkü skorlar birbirine son derece yakın oluyordu" ifadelerini kullandı.

Virüse yakalanmadan önce harika bir sezon geçiren genç oyuncu, 25 sayı sayı 7.2 asist ortalamalarıyla mücadele ediyordu.
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