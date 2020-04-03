Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 600 işçinin çalıştığı Sarkuysan bakır fabrikasında rahatsızlıkları dolayısıyla hastaneye kaldırılan işçilerden üçünde Koronavirüs tespit edilmesine rağmen fabrika yönetimi işçileri çalışmaya zorladı.





İşverenin işten atma tehdidiyle çalışmaya zorladığı işçiler, karara karşı çıkarak fabrikada üretimi durdurdu.







HEM KORONAVİRÜSE HEM DE PATRON TEHDİTLERİNE KARŞI MÜCADELE EDİYORLAR





Koronavirüs salgınına yakalanmamak için yasal haklarını kullanarak meşru eylem yapan işçiler şimdi de fabrika yönetiminin tehditleriyle mücadele etmeye çalışıyor.





Fabrika yönetiminin tehdit ettiği mesajlardaki ifadeler çalışanların içinde bulunduğu tehlikeyi ve devletin bu konudaki duyarsızlığını da gözler önüne seriyor.





İşçiler ciddi ve yakın tehlike önlenemez olduğu durumunun ortaya çıktığı için 14 gün boyunca kendilerini karantinaya almak istediklerini ve bunun da İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 13'üncü maddesindeki "Çalışmaktan kaçınma hakkı" kuralına uygunu olduğunu belirtti.





600 kişinin istihdam edildiği Sarkuysan tesislerinde 3 işçide Koronavirüs tespit edildi.





FABRİKA YÖNETİMİ: VİRÜS İŞTEN KAYNAKLANAN BİR TEHLİKE DEĞİL





Fabrikadaki çalışanların üye olduğu Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Selçuk Çiftçi işçilere yaptığı konuşmada, "Şimdi evlerimize gidiyoruz, fabrikamızda sadece kesinleşmiş bir vak'a ile birlikte maalesef şüphe oluşturan bir kaç vak'a daha var. Biz onları takip edeceğiz." dedi.





"Yaptığımız şey yasa dışı değil. Biz hukuksal hakkımızı kullanıyoruz." derken fabrika yönetimi ise işçilere "Virüs işten kaynaklanan bir tehlike değil. Yaptığınız eylem kanun dışı." mesajı gönderdi.





Akşam geç saatlerde Valilikten yapılan açıklamada ise iş bırakma yasağı getirildiği bildirildi,



