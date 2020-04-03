Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs çıktı, vali "çalışın" dedi /03 Nisan 2020 01:42

Koronavirüs çıktı, vali "çalışın" dedi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Sarkuysan fabrikasında üç kişiye yeni tip Koronavirüs (Covid-19) teşhisi konulduğu için diğer çalışanlar 14 günlüğüne "iş bırakma" kararı aldı. Ancak işveren çalışanlarını valiliğe şikâyet etti. Valilik iş bırakmayı yasakladı.

SHABER3.COM

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 600 işçinin çalıştığı Sarkuysan bakır fabrikasında rahatsızlıkları dolayısıyla hastaneye kaldırılan işçilerden üçünde Koronavirüs tespit edilmesine rağmen fabrika yönetimi işçileri çalışmaya zorladı. 

İşverenin işten atma tehdidiyle çalışmaya zorladığı işçiler, karara karşı çıkarak fabrikada üretimi durdurdu.

HEM KORONAVİRÜSE HEM DE PATRON TEHDİTLERİNE KARŞI MÜCADELE EDİYORLAR

Koronavirüs salgınına yakalanmamak için yasal haklarını kullanarak meşru eylem yapan işçiler şimdi de fabrika yönetiminin tehditleriyle mücadele etmeye çalışıyor.

Fabrika yönetiminin tehdit ettiği mesajlardaki ifadeler çalışanların içinde bulunduğu tehlikeyi ve devletin bu konudaki duyarsızlığını da gözler önüne seriyor.

İşçiler ciddi ve yakın tehlike önlenemez olduğu durumunun ortaya çıktığı için 14 gün boyunca kendilerini karantinaya almak istediklerini ve bunun da İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 13'üncü maddesindeki "Çalışmaktan kaçınma hakkı" kuralına uygunu olduğunu belirtti.

600 kişinin istihdam edildiği Sarkuysan tesislerinde 3 işçide Koronavirüs tespit edildi. 

FABRİKA YÖNETİMİ: VİRÜS İŞTEN KAYNAKLANAN BİR TEHLİKE DEĞİL

Fabrikadaki çalışanların üye olduğu Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Selçuk Çiftçi işçilere yaptığı konuşmada, "Şimdi evlerimize gidiyoruz, fabrikamızda sadece kesinleşmiş bir vak'a ile birlikte maalesef şüphe oluşturan bir kaç vak'a daha var. Biz onları takip edeceğiz." dedi. 

"Yaptığımız şey yasa dışı değil. Biz hukuksal hakkımızı kullanıyoruz." derken fabrika yönetimi ise işçilere "Virüs işten kaynaklanan bir tehlike değil. Yaptığınız eylem kanun dışı." mesajı gönderdi. 

Akşam geç saatlerde Valilikten yapılan açıklamada ise iş bırakma yasağı getirildiği bildirildi,

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Koronavirüs çıktı, vali "çalışın" dedi Sonraki Haber >>

Sanat, siyaset ve edebiyat dünyasından infazda eşitlik çağrısı

Sanat, siyaset ve edebiyat dünyasından infazda eşitlik çağrısı

“Türkiye’deki siyasi mahkûmları serbest bırakın!”

“Türkiye’deki siyasi mahkûmları serbest bırakın!”

Sinirler gerildi, ünlü profesör yayını terk etti

Sinirler gerildi, ünlü profesör yayını terk etti

İstanbul'daki korona Gasilhanesi

İstanbul'daki korona Gasilhanesi

Sanatçılar, yazarlar ve siyasetçilerden ortak çağrı

Sanatçılar, yazarlar ve siyasetçilerden ortak çağrı

Vali Hanım sokağa indi!

Vali Hanım sokağa indi!

Erdoğan'a 'Reis' diyen rektör!

Erdoğan'a 'Reis' diyen rektör!

Gergerlioğlu: Siyasi suçlular da faydalansın

Gergerlioğlu: Siyasi suçlular da faydalansın

Yandaş kanalda spikerden ilginç yorum

Yandaş kanalda spikerden ilginç yorum

Bizim esas işimiz

Bizim esas işimiz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:48:21