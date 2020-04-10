Samanyolu Haber /Spor / Korona günlerinde Ronaldo'dan tepki çeken hareket /10 Nisan 2020 23:37

Korona günlerinde Ronaldo'dan tepki çeken hareket

Salgın tedbirleri kapsamında liglere verilen arada futbolcular antrenmanları tedbir amaçlı evlerinde sürdürürken, Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun ev dışında antrenman yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında liglere verilen arada futbolcular antrenmanları tedbir amaçlı evlerinde sürdürürken, Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun ev dışında antrenman yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Ronaldo, formda kalmak için Portekiz ekibi CD Nacional'ın maçlarının oynadığı Madeira Stadyum'da antrenman yaptı.

Evde karantinada kalması gerekirken stadyumda antrenman yapan Ronaldo tepki çekti.

Portekizli yetkililer, herkesi evde kalmaya davet ettikleri dönemde Ronaldo'nun ayrıcalıklı olmadığını söyledi.
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