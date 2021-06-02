Samanyolu Haber /Sağlık / "Korona hastalarına tarihi geçmiş ilaçları veriyorlar" /02 Haziran 2021 09:25

"Korona hastalarına tarihi geçmiş ilaçları veriyorlar"

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Koronavirüs ile mücadelede kullanılan “favipiravir” etken maddeli ilaçların son kullanma tarihi geçmiş olmasına rağmen hastalara verildiğini iddia etti. Emir, “Sağlık Bakanlığı, milyonlarca kutu sipariş verilen ilaçları tüketme derdine düştü. Bakanlık, halk sağlığı suçu işliyor. Tıpkı ‘favipiravir’de olduğu gibi Sağlık Bakanı’nın da son kullanım ömrü geçti” dedi.

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Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre, Emir, dünyada hiçbir ülkenin “favipiravir”i Türkiye’deki şekliyle kullanmadığını belirterek, “Şimdi de bu ilaçları bir an önce halka tükettirmenin derdine düştüler. Bakanın gözü öylesine dönmüş ki hastalara son kullanma tarihi geçmiş ‘favipiravir’ etken maddeli ilaç vermeye başladılar” ifadelerini kullandı.

"Derhal bu skandala bir son verilmeli"

CHP’li Emir, son günlerde filyasyon ekiplerinin, Covid-19 hastalarına üzerinde son kullanma tarihi “Nisan 2021” yazan ilaçları verdiğini kaydederek, “Hastalar itiraz ettiğinde de ‘Sağlık Bakanlığı gerekli incelemeyi yaptı, ilacı kullanmanızda bir engel yoktur’ gibi yanıtlar veriyorlar. Derhal bu skandala bir son verilmeli” ifadelerini kullandı.

Konuyu Meclis gündemine de taşıyan Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

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