"Korona hastalarına tarihi geçmiş ilaçları veriyorlar"

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre, Emir, dünyada hiçbir ülkenin “favipiravir”i Türkiye’deki şekliyle kullanmadığını belirterek, “Şimdi de bu ilaçları bir an önce halka tükettirmenin derdine düştüler. Bakanın gözü öylesine dönmüş ki hastalara son kullanma tarihi geçmiş ‘favipiravir’ etken maddeli ilaç vermeye başladılar” ifadelerini kullandı.







"Derhal bu skandala bir son verilmeli"





CHP’li Emir, son günlerde filyasyon ekiplerinin, Covid-19 hastalarına üzerinde son kullanma tarihi “Nisan 2021” yazan ilaçları verdiğini kaydederek, “Hastalar itiraz ettiğinde de ‘Sağlık Bakanlığı gerekli incelemeyi yaptı, ilacı kullanmanızda bir engel yoktur’ gibi yanıtlar veriyorlar. Derhal bu skandala bir son verilmeli” ifadelerini kullandı.





Konuyu Meclis gündemine de taşıyan Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.



